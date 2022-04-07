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《社內相親》孝燮世正「原著18禁床照公開」！副CP拍婚紗

▲《社內相親》中，安孝燮跟金世正有床戲。（圖／翻攝Netflix）
▲《社內相親》中，安孝燮跟金世正有床戲。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-07 16:54:06

改編自網漫《我和社長相親相愛》的韓劇《社內相親》本週大結局雖然圓滿，但觀眾卻認為男女主角泰武（安孝燮 飾）、申夏莉（金世正 飾）對比原著「床戲太少」，且漫畫中2人還有步入禮堂，就連「副CP」車成勳（金旻奎 飾）、陳映書（薛仁雅 飾）都有結婚照，紛紛哀號「太可惜」。

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▲《我和社長相親相愛》與《社內相親》床戲。（圖／翻攝Netflix、KAKAO WEBTOON）
▲《我和社長相親相愛》與《社內相親》床戲對比。（圖／翻攝Netflix、KAKAO WEBTOON）
《社內相親》結局中，夏莉的善良體貼，成功打動男友爺爺姜多俱（李德華 飾）的心，原以為小倆口能順利交往，卻碰到爺爺心臟出問題，夏莉跟泰武變成美國、南韓遠距離戀愛，中途泰武還爆出緋聞，好再誤會化解，2人時隔1年相聚，但未如原著漫畫結婚；而成勳雖跟映書求婚成功，2人步入禮堂的畫面也未在電視中呈現，讓觀眾深感遺憾。

《社內相親》結局以9.36%收視率完美收官，戲劇播出期間，同步帶動原著網漫《我和社長相親相愛》在台閱讀次數飆破600萬。KAKAO WEBTOON開心表示：「《社內相親》開播後，韓國原著小說點擊率成長超過10倍，原著網漫在台灣KAKAO WEBTOON上不僅點擊率成長近13倍，交易額更是連續三周蟬聯第一。」

《我和社長相親相愛》正傳全集已完結，番外篇每周連載中，泰武與夏莉婚後如何甜出新高度、車祕書與映書如何突破重重困難步入禮堂，都可至KAKAO WEBTOON收看。《社內相親》12集可至Netflix收看。

▲▼《我和社長相親相愛》的主、副CP都有結婚。（圖／KAKAO WEBTOON）
▲▼《我和社長相親相愛》的主、副CP都有結婚。（圖／KAKAO WEBTOON）
▲▼《我和社長相親相愛》的主、副CP都有結婚。（圖／KAKAO WEBTOON）
 

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