侵烏暴行惹眾怒？俄恐被踢出人權理事會 放話只能投反對
俄羅斯入侵烏克蘭行動受到國際制裁，尤其近期在烏克蘭首都基輔近郊的布查鎮殺害平民的暴行更引發人權團體強力抨擊，各國領袖也出面譴責。聯合國（UN）大會將於台灣時間今（7）晚10點投票決定是否暫停俄羅斯在聯合國人權理事會（UNHRC）的成員資格，而俄羅斯駐聯合國代表團則為此警告各國，不論投下贊成或棄權都將被視為「不友善行為」。
烏軍收復的布查鎮出現超過300具平民遺體，顯示這些平民在生前遭俄羅斯部隊「行刑式處決」，此外許多衛星影像和現場畫面也一再證明俄軍在烏克蘭布查蓄意殺害平民。聯合國大會主席昨（6）日表示，將於台灣時間今晚10點投票決定是否應將俄羅斯從聯合國人權理事會（UNHCR）中剔除。
根據《路透社》報導，面對聯合國的決定，路透社取得一份俄羅斯駐聯合國代表處致外交官的文件，內容促請各成員國反對決議案，並聲稱不論在表決中投贊成票或棄權票，都將被視為對俄羅斯的「不友好舉措」，將對未來雙方關係帶來後果。
俄羅斯駐紐約聯合國代表團則呼籲各國公開反對排除俄國決議，並在聲明指出若暫停俄羅斯作為成員的權利，將抹黑普遍性原則並損害其有效性，指責該項決議獲得通過將使西方國家能夠自由將他們滿意的人權觀念強加其他國，更會破壞對人權理事會乃至整個聯合國人權體系的信任。
對此，美國駐聯合國代表處發言人抨擊表示，俄羅斯如此公然威脅其他國家，只是再次證明了俄國應被暫停人權理事會成員身份。目前俄羅斯處於聯合國人權理事會3年任期的第2年，聯合國大會目前則有193個會員國，必須有三分之二票數同意通過此項決議才能正式將俄羅斯除名。