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東元新總座范炘上任　擘劃碳中和解決方案商機

▲東元電機今（7）日舉行新舊任總經理交接，由董事長邱純枝（圖左）監交，期許新任總經理范炘（圖右）在東元原本的基礎上，開創前瞻性的成長機會，並擘劃碳中和解決方案相關商機。（圖／東元提供）
▲東元電機今（7）日舉行新舊任總經理交接，由董事長邱純枝（圖左）監交，期許新任總經理范炘（圖右）在東元原本的基礎上，開創前瞻性的成長機會，並擘劃碳中和解決方案相關商機。（圖／東元提供）

記者許家禎/台北報導

2022-04-07 17:01:34

東元電機今（7）日舉行新舊任總經理交接，由董事長邱純枝監交，期許新任總經理范炘在東元原本的基礎上，開創前瞻性的成長機會，並擘劃碳中和解決方案相關商機，也希望范炘總經理將過去國際公司的管理經驗，視需要引進東元，培養國際人才。此外，東元表示，卸任總經理連昭志除了續任顧問之外，也將兼任集團東安資產副董事長，擔負集團資產活化的重任。

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東元電機新任總經理范炘，為美國密西根大學機械工程博士、清大動力機械工程碩士，經歷包括鴻騰精密董事長顧問、福特汽車集團江鈴汽車總裁及執行委員會主席、福特六和汽車總裁、台灣區車輛工業同業公會董事。

東元總座范炘，今日在董事長邱純枝的陪同下，召開首次媒體見面會，范炘強調，雖然汽車產業是個人強項，累積多年經驗和專業，更希望能將電動車動力系統結合東元在節能與儲能方面的優勢，打造成完整的綠能生態系，在全球面對氣候議題、邁向淨零碳排的趨勢下，范炘認為東元有大好機會開展新商機，提供客戶解決方案與加值服務，以全球為市場，開創公司新的成長動能    

有關東元電機在電動車動力系統的商機發展，新任總經理范炘特別強調，拓展國際市場，加強與大廠合作的契機，會是優先的項目之一。根據東元表示，正進行國內第一輛3.49噸電動貨卡整車測試，主要運用於物流運輸業，將於年底前正式上路；同時，已送樣給兩家印度車廠測試，待年底東元印度產線量產，可望開始供貨。在電動巴士部分，除國內訂單在手之外，也積極開拓日本及泰國市場。

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