屏東新增5例確診！足跡遍布小琉球多家餐廳、便利商店
全台疫情升溫， 中央流行疫情指揮中心今天（７日）宣布，本土新增了382例確診個案，屏東縣政府也在下午公布，縣內５名確診個案與６名外縣市確診者足跡，其中包括琉球鄉潛水背包客棧、琉球鄉多間餐廳、屏東建國市場等地。
台東縣政府下午召開記者會指出，共有5名確診個案足跡與琉球鄉有關，其中4名為外縣確診者，於清明節假期至小琉球旅遊後，發現染疫，另外1名為民宿老闆，旅客退房後告知確診，自行快篩呈陽性反應。
縣府除在4/5接獲各縣市通知有匡列者進入琉球後，除動用人力一一找出被匡列者外，並用救護船協助載運到東港進PCR檢測，結果為陰性者均用防疫巴士載送回到居住縣市，由於救護船必須在完成每一批的載送後進行清消、靜置，才能繼續下一趟任務，因此，工作人員直到翌日凌晨一點多才完成最後一批的載運。
縣府表示，除琉球民宿主人外，本縣另有4位確診者，包括案號「25592」，為4月6日確診的「25055」女兒，係因新北個案「24907」於春假到訪感染。其次，案號「25695」則於清明連假間與家人至花蓮，與花蓮案號「25387」的接觸者(表哥)有互動；案號「25696」則與高雄AGO雅閣私人會所指標個案於3月31日有接觸；案號「25864」則是新北案號「25146」之弟，因25146春假返屏探視接觸。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。