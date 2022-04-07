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行政院修法打預售屋換約！房仲業者：房價難跌改炒中古屋

▲行政院院會今（7）日通過《平均地權條例》修正草案，主大限制預售屋換約轉售及重罰炒作行為，但房仲業者認為房價還是難諜，且資金可成改炒作中古屋。（圖／NOWnews資料照片）
▲行政院院會今（7）日通過《平均地權條例》修正草案，主大限制預售屋換約轉售及重罰炒作行為，但房仲業者認為房價還是難諜，且資金可成改炒作中古屋。（圖／NOWnews資料照片）

記者張勵德/綜合報導

2022-04-07 17:08:17

行政院院會今（7）日通過《平均地權條例》修正草案，將函請立法院審議，本次修法五大重點包含「限制換約轉售」、「重罰炒作行為」、「建立檢舉獎金制度」、「管制私法人購屋」、「解約申報登錄」，其中重罰炒作行為最高可處5000萬元罰金，政府用重罰宣示打炒房的決心。住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，對炒作行為來說，提高罰金確實有恫嚇效果，加上檢舉制度，看似萬無一失，卻同時考驗內政部與地方政府的人力與勾稽能力，一旦拿捏不好，恐有失官箴。另避免私法人交易住宅立意雖佳，卻同時可能產生負面效應，例如公司因稅務或財務考量得購置宿舍、招待所等個案，不可不慎。

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大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，這次主要針對預售市場大舉修法，原因在於過去2年預售市場受惠資金潮，價格膨脹快又急，吸引投資客趁勢賺取價差，整體房價受到拉抬，讓預售市場成為打炒房的主力目標之一，今年再加上央行升息，預期今年第二季的交易量將逐步放緩，不過在全球缺工、缺料，以及營建成本上揚的前提下，房價也難以大幅鬆動。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，預售屋禁止二等親之外的第三人轉讓，未來一旦反悔不買，不符合排除條款下，最快的解決之道就是賠訂金解約，對建商來說雖然拉長銷售期，降低資金周轉速度，不過沒收了訂金房屋還能再賣，其實不算重傷；但對於投資客來說，確實會增加風險，也降低購屋意願，短時間之內，預售屋的買氣可能會降溫，資金可能會轉向中古屋市場。

張旭嵐指出，政府出重手，提高炒作罰金，降低買賣不動產的自由度，旨在抑制短期投機交易，對一般自住族群的買氣影響不大。不過在打擊投機，財產自由和正常經濟發展之間，該怎麼拿捏確實不容易，而最終如何落實查核，才是此草案是否能真正打蛇三吋的關鍵。

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