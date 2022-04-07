陳時中提「輕症在宅照護」　專家批：根本不需隔離

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對此，王任賢指出，現階段集中檢疫所爆滿，但居家隔離限制多，許多家庭皆難以達成，建議指揮中心可將「居家隔離」直接改為「回家」，就像現行民眾得流感般處置即可，不用給予過多限制，對於中央想要試辦「輕症在宅照護」，他更直批是「龜毛」。
王任賢表示，美國、英國、南韓都已有先例，且南韓老年人疫苗接種率達95%至98%，若疫苗覆蓋率達到這種程度就無需擔心死亡個案，因此回家的關鍵就是在於老年人疫苗，台灣應把公衛人力放在催出這些族群施打疫苗，不必再著重匡列與衝高第三劑疫苗涵蓋率。
至於陳時中提到，本來我國採精準疫調，擴大匡列隔離、PCR檢驗、就醫治療，現在不再做精準疫調，而是採簡化疫調，輔以科技防疫，不再擴大匡列，而是居家隔離並利用快篩、PCR交互使用。王任賢則認為「大匡就可以」，過去疫調是因為篩查量能不足，但現在量能充足可擴大篩檢，就不用再區分民眾是否為接觸密切者，若有感染爆發，周圍都可擴大匡列，進行PCR篩檢。
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