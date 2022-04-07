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陳時中提「輕症在宅照護」　專家批：根本不需隔離

▲衛福部長陳時中今（7）日表示，輕症者在家照護指引已在研議中，目前新北市有意願試辦，會再了解社區可行性、住宅條件等問題。（示意圖／取自Unsplash圖庫）
▲衛福部長陳時中今（7）日表示，輕症者在家照護指引已在研議中，目前新北市有意願試辦，會再了解社區可行性、住宅條件等問題。（示意圖／取自Unsplash圖庫）

記者許若茵／台北報導

2022-04-07 17:28:46

衛福部長陳時中今（7）日表示，輕症者在家照護指引已在研議中，目前新北市有意願試辦，會再了解社區可行性、住宅條件等問題。對此，中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，可把新冠肺炎視為流感，不必過於限制民眾行為，甚至可把居家隔離改為「回家」實行。

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今本土新增382例新冠肺炎確診個案，陳時中指出，目前輕症在宅照護指引正在研議中，預計下週指揮中心會議定案，啟動前將徵求部分縣市試辦，新北市因疫情吃緊有表達意願，也會再了解社區可行性、溝通，包含住宅條件、社區情況、關懷中心服務、架構遠距醫療平台、就醫制度等問題。

對此，王任賢指出，現階段集中檢疫所爆滿，但居家隔離限制多，許多家庭皆難以達成，建議指揮中心可將「居家隔離」直接改為「回家」，就像現行民眾得流感般處置即可，不用給予過多限制，對於中央想要試辦「輕症在宅照護」，他更直批是「龜毛」。

王任賢表示，美國、英國、南韓都已有先例，且南韓老年人疫苗接種率達95%至98%，若疫苗覆蓋率達到這種程度就無需擔心死亡個案，因此回家的關鍵就是在於老年人疫苗，台灣應把公衛人力放在催出這些族群施打疫苗，不必再著重匡列與衝高第三劑疫苗涵蓋率。

至於陳時中提到，本來我國採精準疫調，擴大匡列隔離、PCR檢驗、就醫治療，現在不再做精準疫調，而是採簡化疫調，輔以科技防疫，不再擴大匡列，而是居家隔離並利用快篩、PCR交互使用。王任賢則認為「大匡就可以」，過去疫調是因為篩查量能不足，但現在量能充足可擴大篩檢，就不用再區分民眾是否為接觸密切者，若有感染爆發，周圍都可擴大匡列，進行PCR篩檢。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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