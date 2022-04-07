本土+382創新高　陳時中：清零不可能，共存是必然

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國內仍有多條傳播鏈進行中 2個月內達到高峰
陳時中特別指出，不少是八大娛樂場所爆發群聚，如高雄金芭黎、雅閣和帝堡等三家娛樂場所的群聚，目前還在擴散，迄今累計確診62例，以雅閣46例確診數最多。另，花蓮也傳出有PUB群聚感染。陳時中提醒，娛樂場所傳播快速，因相聚時間長，口罩無法戴好戴滿，所以要特別注意，以現階段疫情發展分析，國內仍有很多傳播鏈正在進行中，個案數恐怕將會持續往上升。
外界頻頻關心疫情成長何時會到高峰，陳時中以韓國、紐西蘭、香港疫情發展趨勢分析，國際經驗顯示約1-2個月達到高點，因此台灣未來兩個月是防疫關鍵期，不能期待疫情完全不起來，但至今的努力都是讓疫情不要爆發，期待是緩坡，讓醫療量能跟社會乘載度都能接受。
重症清零防醫療癱瘓 呼籲盡快施打第三劑
臺大醫院院長吳明賢今日也出席記者會，他表示一下爆發很可能會癱瘓醫療量能，以香港為借鏡，若醫療癱瘓反而會使死亡率暴增，尤其會造成死亡的不一定是新冠肺炎，而是得不到適當的醫療處置造成嚴重後果。
指揮中心今日公布，今年至今，輕症、無症狀確診有2337例，佔比為99.79%，而中重症個案則累計有5例，比例為0.21%。吳明賢分享，國外報告估計Omicron的R0值高達10，等於1人染疫可以傳染給10個人，傳染力高於其他變異株。不過，根據台灣目前的個案，發現感染Omicron的中重症個案遠比Delta少。
吳明賢表示，現在共識並非清零，而是「重症清零」，應該鼓勵大家打滿三劑，「若第三劑覆蓋率達到8成，若你不幸得到Omicron，也會像一般感冒，大家其實沒必要恐慌、沒必要害怕。」
由於疫情升溫篩檢人數大增，陳時中也表示，所有至醫院採檢的民眾若為輕症，一律回家等報告，也可下載健保快易通app查詢結果。一旦結果為陽性，則由醫院通報衛生局安排收治於加強版集中檢疫所或防疫旅館。新北市也已火速加開加強版防疫旅館因應疫情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53335
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