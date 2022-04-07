今日廣場》孫榮富／國民黨桃園內戰便宜到誰？

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中國國民黨在台灣的權力運作，不論外在環境如何轉變，黨內一直是家父長權威制，這是鞏固了中國國民黨的領導中心，但也落後了台灣政經情勢的演進。這次，中國國民黨在桃園的市長內戰，從朱立倫主席的角度而言，就是羅智強在挑戰黨中央的權威，挑戰朱立倫的威信，挑戰朱立倫2024的總統之路，羅智強就是非得被拔除的眼中釘。這是不變的事實，也是令國民黨支持者氣憤心痛的事！
第一，參選不平等：在朱立倫主席的老巢，在2024總統的路上，沒有空降、沒有在地，只有朱立倫人選，這就是中國國民黨黨中央的考量，當然也就不會有初選，對於中國國民黨的有志之士，當然是一項不平等的參選！
第二，政策不服人：中國國民黨長期以來，常常沒有進行政策辯論的規劃，然後就不知所以的讓黨員做抉擇。沒有進行這樣的政策辯論，如何讓有志參選人可以服氣？如何在確認參選人之後，可以團結？中國國民黨常常喊「團結」，根本是「一團心結」！
第三，不尊重黨員：面對這次羅智強的強力爭取，中國國民黨黨中央拿出來的是，羅智強的民調數據不是第一，但可以不納入黨員的意見與參與嗎？中國國民黨的黨員只是擺設嗎？
綜而言之，在朱立倫主席的2024布局下，在維護黨中央的權威下，出戰桃園市長的人選一定要聽話，「聽話」的自己人比有戰力重要，這位人選一定不能挑戰黨中央的權威，一定不能挑戰朱立倫的威信，一定不能成為朱立倫2024的「意外」，這就是朱立倫與羅智強在桃園內戰的癥結。執政的民進黨，看見有這樣的在野黨，看到有這樣的便宜，想必會樂不可支吧？
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