被售票員一句「頭七嗎」惹惱 釣Selina親回：謝謝支持
國片《咒》票房破億引發台灣恐怖片風潮，由Selina任家萱主演的《頭七》成功接續熱潮，清明連假引發一波《頭七》觀影潮，更有許多「頭七獵奇現象」發生，有電影院為響應該片上映，將影廳設置成靈堂，讓觀影者在令人毛骨悚然的環境中看片，更添恐怖氣息，卻意外嚇壞老人家；網路上還出現「頭七」另類流行語，更有《頭七》忠實影迷五刷電影，直呼想把所有片中細節都找出來！
隨著《頭七》的熱映，不少關於頭七的另類問候語都被網友熱烈討論，其中有不少人將交往第七天稱為「頭七」，笑翻網友！另外還有人把「頭七」當作憤怒問候語，有大學生因為被要求參加運動會，一大早又聽到鄰居敲東西的聲音，忍不住上網抱怨：「今天你媽頭七是不是？」也有部落客去看《頭七》時被電影院工作人員問：「頭七嗎？」他表示差點想回應：「你才百日咧！」竟然引來Selina親自回應：「謝謝你支持我的『頭七』！」立刻引來超過千名網友點讚。
電影《頭七》描寫Selina飾演的女主角春華帶著女兒回鄉參加爺爺頭七，卻在既熟悉又陌生的老家裡撞見駭人事物，觀眾評價表示對於靈堂、老宅格外有共感，影評推薦表示：「像頭七這種大多數人都有的文化經歷，更貼近在地生活感的恐怖，才讓人更毛骨悚然」、「乾淨老宅拍出恐怖的感覺，勾起童年的回憶」！
高雄大立和澎湖in89豪華影城紛紛在《頭七》上映時，刻意將影廳佈置成靈堂，網友原本要帶著阿嬤看其他電影，兩人卻誤闖《頭七》放映的入口處，看到桌上放著紙蓮花、奠儀直接嚇傻，阿嬤飆台語罵：「阿娘喂，賀嘎在今罵恩係七威席啊！（好險現在不是農曆七月）阿彌陀佛、阿彌陀佛。」網友詢問工作人員：「是在辦吿別式嗎？」才知道是走錯影廳，也懊惱直到看完電影，阿嬤當日印象最深刻仍是法會那一幕，直呼：「先去帶阿嬤收收驚！」
《頭七》由任家萱Selina、陳以文、納豆、吳以涵主演，陳家逵、高宇蓁、鄧志鴻、赫容、舒偉傑特別演出，皮諾丘電影事業有限公司出品暨製作、馬棋朵數位影像公司、台灣大哥大 myVideo、杰瑞音樂出品、導演沈丹桂執導、資深製作人葉直育監製，《頭七》全台熱映中。（編輯：楊穎軒）