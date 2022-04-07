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陳時中坦言無法清零！醫籲做兩件事　現在就可與病毒共存

▲今（7）日衛福部長陳時中首度坦言，「清零已經不可能」，未來勢必要與病毒共存。（示意圖／記者許若茵攝）
▲今（7）日衛福部長陳時中首度坦言，「清零已經不可能」，未來勢必要與病毒共存。（示意圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-04-07 20:00:00

今（7）日衛福部長陳時中首度坦言：「清零已經不可能！」未來勢必要與病毒共存。對此，中國醫藥大學附設醫院內科部感染科主治醫師、中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，台灣現在就可以與病毒共存，但重點還是要透過讓尚未打疫苗者接種，採購足夠抗病毒的單株抗體藥物等達到重症清零，並妥善控管輕症者。

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陳時中今於疫情記者會中指出，清零已經不可能，未來勢必會與病毒共存，但現階段要努力不要讓病例數呈指數型爆發，以免對於社會壓力過大。對此，王任賢直言，台灣現在就可以與病毒共存，但是不可能清零。

王任賢說明，昨（6）日總統蔡英文提到台灣的防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零，並要「重症求清零、有效管控輕症」，其中減災就是要與病毒共存的意思，且重點在於「重症清零」、合理處置輕症，「只要陳時中能把這兩個做好的話，這個基本上就是對的。」

王任賢解釋，「重症清零」要減少病例，台灣不應只追求第三劑或第四劑疫疫苗覆蓋率，現在還有20%的人連第一劑和第二劑都還沒打完，而當這些人打完疫苗，就可減少重症發生，此外我國也應採購足夠單株抗體藥物治療病患。

他強調，醫療院所要淨空，輕症病例應盡速騰出床位，沒有迫切需求的民眾也無須住院，為重症清零準備足夠量能。此外，輕症者並非居家隔離或待在防疫旅館就了事，而是要關注輕症是否可能轉為重症，血氧是很重要的指標，可給予血氧機監測，並要有與醫療端聯繫。

王也提到，輕症妥善安排就是要讓民眾回歸正常生活，無須停課也不用隔離，若有感染爆發，就抓出有症狀者，其餘民眾做好個人衛生防護即可，不必過於限制人民行動，也可節省國家人力與經費。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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