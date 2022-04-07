陳時中坦言無法清零！醫籲做兩件事　現在就可與病毒共存

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王任賢說明，昨（6）日總統蔡英文提到台灣的防疫策略，應該持續以「減災」為目標，而非全面的清零，並要「重症求清零、有效管控輕症」，其中減災就是要與病毒共存的意思，且重點在於「重症清零」、合理處置輕症，「只要陳時中能把這兩個做好的話，這個基本上就是對的。」
王任賢解釋，「重症清零」要減少病例，台灣不應只追求第三劑或第四劑疫疫苗覆蓋率，現在還有20%的人連第一劑和第二劑都還沒打完，而當這些人打完疫苗，就可減少重症發生，此外我國也應採購足夠單株抗體藥物治療病患。
他強調，醫療院所要淨空，輕症病例應盡速騰出床位，沒有迫切需求的民眾也無須住院，為重症清零準備足夠量能。此外，輕症者並非居家隔離或待在防疫旅館就了事，而是要關注輕症是否可能轉為重症，血氧是很重要的指標，可給予血氧機監測，並要有與醫療端聯繫。
王也提到，輕症妥善安排就是要讓民眾回歸正常生活，無須停課也不用隔離，若有感染爆發，就抓出有症狀者，其餘民眾做好個人衛生防護即可，不必過於限制人民行動，也可節省國家人力與經費。
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