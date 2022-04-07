暖爸修杰楷大方分享 靠這隻解決女兒、毛孩給的「驚喜」
創家股份有限公司今(7)日宣布正式代理與引進「Roidmi睿米X300無線吸拖吸塵器」，除了擁有27,000pa超強吸力，很大的一個特色就是擁有一鍵開啟自動清洗拖布並瀝乾的功能，拖地後不洗抹布不用動手。即日起至5/17於嘖嘖開放限時超早鳥預購，可享有單機市售79折優惠，吸塵器單機預售價16,800 元(原價NT$19,900)；含拖地組全配預售價19,980元 (原價24,800元)，預計6月下旬出貨。
會中邀請藝人修杰楷為品牌代言人，笑稱自己「有點」潔癖修杰楷，其實沒有辦法接受髒亂，但家中有4隻貓1隻狗，還有兩個可愛女孩，常常帶來很多「驚喜」，他說有一天早上驚見貓咪整隻腳都是黑的，心中不免一驚！後來一看才發現是貓咪抓破暖暖包，讓他好氣又好笑！
身為代言人的修杰楷也力推睿米X300強勁吸力，27,000pa吸力能吸附家中毛孩的毛髮和女孩們的長髮，且不會糾結在吸頭上。除了吸力，選無線吸塵器他也很在乎「持久」，他說吸塵器如果吸到一半就沒電，無法一鼓作氣的清潔也會讓他覺得很困擾，睿米X300吸力最長可達90分鐘也讓他相當滿意。
實際體驗，睿米X300無線吸拖吸塵器外型還算頗為時尚，採用符合人體工學的吸塵方式，單手吸塵也能順暢拖曳清掃。吸力的部分擁有27,000 pa吸力，轉速高達115,000 rpm 數位無刷馬達，吸塵效果強悍，但相對的聲音也不小。至於續航力的部分，採用4000mAh可拆式大容量鋰電池，充飽一次電即可持續運轉90分鐘，中階可維持45分鐘，最強吸力可維持12分鐘，共三段式。
可以濕拖已經不夠看，睿米X300很大一個亮點是自動清潔拖地組件，拖地後的拖布放置在自動清潔機上開啟清洗模式，就會自動清潔拖布，不彎腰不髒手，也能在清潔機上放入中性清潔劑，加強清潔使用過後的拖布。
具備獨特V型刷毛結構，可在吸塵過程中理順頭髮等纏繞物體，搭配智能感應科技，能自動辨識地板材質調整吸力，提高續航力，且清潔床底和沙發底部等黑暗區域時，地板吸頭會自動打開LED燈，而使用拖地功能時會自動開啟LED燈。
採用八層空氣過濾系統，0.65L超大容量集塵筒，透過前後雙濾芯進行雙重淨化，避免打掃時揚塵造成的室內空污。吸塵器具備藍牙功能，連接睿米智慧APP系統，可透過APP查看主機功率、清潔時間、灰塵已滿和過濾器更換提醒。