汪小菲面相被判定「頭婚必失敗」 具俊曄則願為大S妥協
大S（徐熙媛）離開前夫後迅速再婚具俊曄，消息曝光後震驚全亞洲，節目《震震有詞》近日就邀請到兩性專家苦苓、資深媒體人許聖梅、命理專家書珩、律師蔡政峯，一同從新聞中發生的實際案例，延伸探討面相、八字是否能成為毀婚或分手的理由。就從面相學來看，書珩直言汪小菲個性猶豫不決，頭婚必定失敗，而具俊曄則屬於容易為愛妥協類型。
書珩分別幫大S、汪小菲和其母張蘭面相分析，表示大S面相耳高於眉，從年輕時就很確定自己要的是什麼，下巴偏尖對愛情·比較偏執，汪小菲耳朵一高一低、一貼一張，個性猶豫不決，容易頭婚必敗，而張蘭眉型屬於巨星眉，個性外顯無法接受別人比她紅，且她鼻頭較尖自我意識強，對應到與大S婆媳之間相處，2人容易爭鋒相對不相讓。
至於大S再婚對象具俊曄，書珩說他光頭但有鬍子，在事業上有企圖心跟想法，但從他的眼神偏溫柔非銳利型，比較容易為愛妥協，認為具俊曄特地從韓國飛來台灣，就是為了配合大S的生活。
另外，具俊曄明（8）日晚間將於夜店「Ai Nightclub」擔任DJ，同日另一間夜店「WAVE CLUB TAIPEI」也將邀請亞洲百大DJ藍星蕾，信義區勢必會湧入人潮。