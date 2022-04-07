馬勒卡颱風最快今晚生成！低壓帶擾動多 週末恐多颱共舞
中央氣象局表示，位於關島南方海面上的熱帶性低氣壓，最快在今（7）日晚間將發展成為今年第一號颱風，中文譯名為「馬勒卡」（Malakas，菲律賓命名，原意為「強壯有力」)。預估這個熱帶性低氣壓或颱風短期內緩慢移動中，最快下週才會來到台灣東南東方約1500公里海面上，再逐漸北轉遠離，應不會直接影響台灣陸地天氣。不過氣象局提醒，目前從南海一路到菲律賓東方海面上形成一個大低壓帶，數值模式預報顯示後續仍有多個熱帶擾動醞釀發展中，明起到週末（4/8~4/10）低壓帶中可能還有數個颱風會一一生成，在低緯度海面形成「多颱共舞」的局面，但對台灣陸地天氣影響狀況還有待觀察。
氣象局預報員陳伊秀指出，目前最先發展出的熱帶性低氣壓，目前中心位置在鵝鑾鼻東南東方約3500公里海面上，預計最快今晚8時就有機會發展成輕度颱風，短期內由於結構還在整合中，加上沒有明確的導引氣流引導，移動速度相當緩慢，最快下週三（4/13）才移動到菲律賓東北方海面上，距離台灣東南東方約1500公里左右，之後會沿著高壓邊緣逐漸北轉，應不會直接影響台灣陸地天氣。
比較值得注意的是，由於目前南海到菲律賓東方海面上是一個大低壓帶，內部有數個熱帶擾動正在醞釀中，有可能在南海或菲律賓東方海面上會有熱帶性低氣壓甚至颱風發展出來，「而且可能不只一個。」陳伊秀說，數值模式模擬顯示，最快從明天開始到週末，不排除會形成「多颱共舞」的局面，不過目前預報誤差仍大，還需要進一步觀察。
陳伊秀強調，時序進入4月，台灣附近天氣仍受到北方系統主導，熱帶擾動發展位置大多比較偏向低緯度海面，即便生成後直接影響台灣陸地天氣機率也不大，不過可能帶來一些間接性的影響，氣象局會密切關注，也請民眾留意最新天氣預報。
氣象局表示，明天起東北季風減弱，北台灣氣溫會稍微回升，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，僅剩東半部地區有局部短暫雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨，但雨勢都不會太大。這波晴朗穩定的天氣將可以一直持續到下週二（4/12），尤其週末各地氣溫明顯偏高，西半部地區高溫上看攝氏30到33度，東部地區高溫也有攝氏28度。下週三基隆北海岸及東半部地區有些局部短暫雨，到了下週四（4/14）新一波東北季風增強，北部及東北部地區天氣會稍微轉涼，高溫會降到攝氏22度左右，且北部及東半部地區有短暫雨，其他地區不受影響，依舊維持多雲到晴的穩定天氣。