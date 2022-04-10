漢來海港「愛麗絲甜點」吃到飽 千人搶母親節蛋糕免費送
人氣吃到飽餐廳「漢來海港」一年一度的甜點季來了！每年只限時1個月，邀請外籍知名甜點主廚客座設計特製甜點，今年找來擁有30年資歷的紐西蘭籍主廚Robert Hope，結合「愛麗絲夢遊仙境」童話為主題，打造8款夢幻甜點，無論午餐、下午餐、晚餐時段都供應，重點是不需另外加價便可享用，等於最划算的平日下午茶只需消費660元起，就能加碼無限量限定甜點吃到飽。現在官方粉專上還能留言抽獎「母親節蛋糕免費送」，引來近2千名粉絲瘋搶，反應很熱烈。
漢來海港自2015年開始，每年邀請外籍名廚合作甜點季活動，2015年日本新世代甜點名廚興野燈、2018年東京甜點名廚菊地賢，都曾來台大顯身手。即使前兩年疫情期間，也不間斷地邀請到米其林星級甜點名廚平塚牧人與法籍米其林三星名廚Alexis Bouillet獻藝。今年由擁有紐西蘭、澳洲雪梨、英國倫敦等多國歷練超過30年的紐西蘭籍主廚Robert Hope，以多元融合的創意並加入在地特色，打造8款「愛麗絲夢遊仙境」童話般的夢幻甜點。
Robert擷取自己最喜歡的《愛麗絲夢遊仙境》故事情節，在甜點上重現翩翩飛舞的蝴蝶與綻放的花朵，連紅心皇后用來打槌球的紅鶴也化作黑莓泡芙，有著貝殼花紋泡芙相當考驗烘烤技術，要做出像極翅膀的造型又怕「烤得過大表層易有裂痕，外型也不優雅」，是Robert自認難度最高的一款。
熱愛亞洲的他還以蜂蜜蛋糕為基底，融合薑香鳳梨、特製卡士達、海鹽焦糖，層層堆疊出南洋異國風味，呈現帶有衝突感的印尼風格點心；選用奧地利沙哈飯店招牌的巧克力SACHER TORTE沙哈蛋糕，將頂級黑巧克力結合結合白桃甘納許夾心重現傳奇；以法式融合日式風格的抹茶歐培拉，構築萬國夢境的綺想。
一年一度、每年只限時1個月「漢來海港甜點季」，一次供應午餐、下午餐、晚餐所有時段，尤其在雞蛋、麵粉等原物料大漲的今年，也不需額外再加價便可享用，推薦最划算的平日下午茶只需消費660元起，就能加碼無限量限定甜點吃到飽。現在於官方粉專上，還能留言抽獎「母親節蛋糕免費送」，已經吸引近2千名粉絲瘋搶，反應很熱烈。