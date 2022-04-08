為拍完美畫面登頂10次　正妹主持人慶幸沒懼高症

華視新聞專題節目《華視新聞雜誌》主持人Siku Yaway（林瑋茜）日前為節目拍攝全新宣傳預告，為了呈現她從小成長於山林間，和過去經常為了新聞報導走入山區田野調查的歷程，特別前往新北石碇的筆架山北峰和南峰，拍攝整整一天時間，影片中透過空拍機拍攝Siku Yaway登頂的畫面，也象徵節目要給觀眾不一樣的新聞視野。Siku Yaway表示：「當下需要配合在空拍機飛過瞬間時，踏入筆架山南峰頂端，相當不容易，前後來回重拍了十次，每次都要很專心，幸好我沒有懼高症，不然也太煎熬了。」
Siku Yaway從小在苗栗縣南庄的泰雅族部落成長，很喜歡去爬山和山上活動的感覺，進入山區部落採訪都相當順手，也讓她在團隊中獲得了「部落精靈」的封號。回憶起讓自己最難忘的一次登山經驗，她透露是之前和部落的人一起去大壩尖山尋根，三天兩夜的行程中，一邊爬山一邊聽著長輩們分享部落的往事、遷徙史，讓她相當有感，期望能將這些記憶好好留存，未來能帶給更多部落的弟弟妹妹們知道。
接下《華視新聞雜誌》主持棒兩個月，Siku Yaway坦言自己還有地方需要加強，特別是「講話的語氣」，期望自己能向歷任前輩多多學習，讓自己講述新聞時多一點情感。而在團隊一年左右的時間裡，參與過最令她有感觸的新聞專題就是「摔吧！無所畏－鐵皮屋下的柔道冠軍」，記錄了新竹尖石國中柔道隊在克難的訓練環境下，卻依舊能拿下無數的金牌，呈現學校教練、小選手們和家人們如何成為彼此的力量，不僅感動了不少觀眾，後來也吸引了民間企業主動捐款贊助孩子們營養品。Siku Yaway感性地說：「聽到這消息讓團隊們很開心，期盼能製作更多新聞報導為社會帶來正面的迴響！」
《華視新聞雜誌》開播至今41年是台灣最歷史最悠久的新聞專題節目，以真實、客觀、多元角度報導各項社會大眾需要關心的新聞議題，屢獲曾虛白先生新聞獎、消費者權益報導獎、社會光明面新聞報導獎、台灣醫療報導獎、文創產業新聞獎、國際扶輪公益新聞金鑰獎的肯定。優質的新聞專題節目《華視新聞雜誌》於每週六晚間8點在華視新聞52台（華視新聞資訊台）、每週五晚間11點10分在華視主頻播出。（編輯：楊穎軒）