名家論壇》黃創夏／國民黨在桃園即將「被清零」！

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這種「宮廷藍」自認為身上流著就該當統治階級的「藍血人」封建傳承，走到哪裡都該被當成「救世主」，他們雖然唱著「莫忘世上苦人多」的高調，自稱自己是要來「拯救同胞」，其實內心裡就是一種「我願意來參選，是你們小老百姓的福氣，千萬不要不知好歹了」！
所以，他們這類人不覺得全國到處搶位子，而戶籍卻還留在台北大安文山區有什麼問題，像極瞭歐洲的那些貴族獵人，腦袋裡想著是要去狩獵獅子、花豹還是長頸鹿？
於是，這種人一會兒說要選台北市、一下子考慮高雄市、然後高調說要去「拯救桃園市同胞」，他的戶籍還是停留在台北市，那個全國知名的「不分區議員」身分也還在，然後在「台北市」高調地說要出征「桃園市」！
這樣的自大與高傲，這段日子以來還搞錯「新屋」和「新烏」、「蘆竹」和「蘆洲」…
這種人還能趾高氣昂，綁架國民黨黨中央和支配桃園的版圖？國民黨在桃園不要再混了，現在殘存的政治版圖，很快就會被桃園人給唾棄！
還好，不以人廢言，朱立倫回鍋擔任國民黨黨主席之後，庸弱又缺乏領導力，做什麼都錯，最近卻傳出朱立倫「就是不讓羅智強選桃園」，祕書長黃健庭更值白說「他不強，他很弱」！
這件事、這句話，朱立倫和黃健庭真的是幹的太對了！
朱立倫還是說的不夠精準，更精準地說，羅智強這種橫柴入灶式的耍賴，所引起的不只是「反彈」，而是「反感」！
桃園的選民結構確實是較特殊，1949後移民的比例較高、大型眷村聚落特別多、還有高比例的客家鄉親和因為是工業重鎮的國內外新移民比例也高，當然還有土地本來的主人原住民。
這樣的結構之下，桃園長期確實並不是對民進黨友善的地區，「北閩南客」、「五族共和」和「十大宗親會」複雜的結構，對於外地客只是空降「當跳板」、「沾醬油」就拍拍屁股走人，特別反感。
過去，看中八德地區的眷村多，有個孫大千；後來，因為中壢地區眷村多，也有個陳學聖，請去這些地區的眷村問一問，這些曾經是國民黨最忠心選票區域，對於這種沾一下就走的往事的記憶，你將會發現：有一種心痛，叫做用盡則丟！
難道，桃園就是一塊屬於藍營的「肥肉」？
難道，羅智強和「戰鬥藍」想要吃，就得讓他吃？
桃園其實並不是一個「排他」的封閉是傳統社會，擁有20多個頂尖產業的工業區，總產值遠遠高過新竹的科學園區，身為竹科最重要的衛星聚落，也擁有數量遠遠高出竹科所需的專業科技就業人才與機會。
桃園一向大量吸收城鄉移民，200多萬人口的平均年齡不到35歲，是台灣最年輕的都會，這樣的桃花源，並不會排拒真心想要為桃園服務的外來者。
但只是想要利用最古老和最封閉的，例如「黃復興黨部」或是「韓粉」當選票頭期款，橫柴入灶把桃園當成是個人累積政治收藏品的獵場，只會讓桃園人感到厭惡和反感！
國民黨能夠提名的人是誰、他夠不夠分量能夠當選？這是一回事！
但在全台灣能夠創下成功罷免「不分區議員」王浩宇的桃園，一個也是「不分區議員」的羅智強，說要選就得讓他選，這叫做目中無桃園人！
俗話說：強龍不壓地頭蛇，事實上，強蟲也不該壓地頭蛇！
看看高虹安，至少勤跑新竹市，現在也沒有高調「我就要，不給就搗蛋！」
還有林佳龍「十年蹲點大台中」和蕭美琴「哪裡失敗就那裡站起來」一年又一年的腳踏花蓮每一寸土地！
這樣的表現，雖然也是「外來客」，但是他們有誠意，也貫徹這樣的誠意！
至於羅智強這種「只要我要選，就得讓我選」的國民黨宮廷藍權貴，讓人討厭的就是像極了「阿米巴原蟲」：阿米巴原蟲只是一種沒有大腦的單細胞，察覺有的吃，就會本能地伸出觸角想要吞噬，受到刺激又會反應躲避，「碰一下就轉彎」，黏答答、軟綿綿令人噁心，它的存活能力卻特別強，也永遠貪婪。
戰鬥藍、宮廷藍和宮鬥藍請想清楚：桃園已經不是你們心中那個「黃復興」和「韓粉」所把持的桃園了，只是想要來沾醬油的政客，請止步！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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