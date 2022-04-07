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長榮國際鄭深池「新官上任三把火」　張國華發聲明槓上

▲長榮集團控股公司長榮國際昨（6）日下午舉行董事會選出新任董事長鄭深池，但張榮發長子張國華今（7）日發出聲明隔空槓上鄭深池。（圖／長榮提供，資料照片）
▲長榮集團控股公司長榮國際昨（6）日下午舉行董事會選出新任董事長鄭深池，但張榮發長子張國華今（7）日發出聲明隔空槓上鄭深池。（圖／長榮提供，資料照片）

記者許家禎/台北報導

2022-04-07 18:58:49

長榮集團控股公司長榮國際昨（6）日下午舉行董事會選出新任董事長，由弟弟派相挺的姊夫鄭深池出任，鄭深池也聲明表示，希望能讓張家四兄弟放棄成見、共謀圓滿解決之道。而今（7）日長榮國際再召開董事會，通過解任總經理戴錦銓，決議委任現任董事張明煜為總經理。不過，張家長子張國華卻對新人事案不以為然，認為不符規定，並對鄭昨天的聲明頗有異議。

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鄭深池昨日對媒體發出聲明，表示自己受故創辦人張榮發先生大部份遺族委託，出任長榮國際董事長，希望籍長輩之身份提供平台，期許讓張家四兄弟能放棄成見、共謀圓滿解決之道，以達創辦人期望兄弟團結之遺願。他說自己接受委託，目的在促進張氏家族團結，並表示長榮企業集團是一大跨國企業，促進長榮集團發展壯大，有利台灣經貿發展與國際和平。自己受創辦人張榮發先生培植提攜，受大部份張氏家族信任，基於感恩，自當略盡綿薄。

鄭深池新官上任三把火，今日召開董事會，通過解任總經理戴錦銓，決議委任現任董事張明煜為總經理，但由於戴錦銓是張榮發長子張國華的人馬，因此外界解讀，鄭深池將代弟弟派將張國華的人都給拔除，進一步穩固大權，而張國華不甘示弱，今日傍晚也透過媒體發出6點聲明，主要認為張家兄弟四人應盡快坐下來談，不用透過其他人所建立的平台（此指鄭深池），如果其他兄弟將他的股權買下，自己願意退出集團。此外，他也對鄭深池以「長輩」自詡覺得不妥，同時認為鄭昨日聲明是公私不分。

以下為張國華聲明全文：

一、希望兄弟四人儘快坐下來談，或委由被充分授權律師進行實質接觸，不用透過其他人所建立的平台。

本人認為要保持集團的完整性，最好的辦法就是解散巴拿馬長榮國際公司及長榮國際二家家族公司，兄弟四人取得各自的財產再去投資所想要經營的公司，取得主導權，亦或是其他兄弟將本人的股權買下，本人願意退出集團，讓其他兄弟共同經營集團事業，否則長榮集團經營權之爭會不斷上演，並延續到下一代。

二、昨日鄭先生聲明中用「遺族」稱呼繼承人，似有未妥。

三、兄弟及姊姊係屬同輩，鄭先生自詡為「長輩」，恐有誤導社會大眾之嫌。

四、長榮各公司目前皆秉持公司治理，由專業經理人治理公司，並未受到經營權變動之影響，但鄭先生的聲明將張家兄弟的家務事連結到「國際和平」實令人費解。

五、之前許多媒體報導兄弟們皆希望長榮國際董事長由真正的「張家人」來擔任，掌握長榮集團的經營權，然昨日選出的董事長並不姓張，且亦沒有實質股權，試問已離開長榮集團二十年的鄭先生，會比持續在長榮任職逾五十年的柯麗卿更能勝任長榮國際董事長的職位嗎？

六、長榮國際係屬公開發行公司，首重如何創造利潤，回饋股東，提供員工優質的工作環境，鄭先生稱其受張榮發先生大部分遺族委託擔任董事長，是為了提供一個調解兄弟間紛爭的平台，顯然不符合公司治理原則，公私不分，誠非妥適。

另外，昨日董事會鄭先生臨時提出今日要召開董事會解任現任長榮國際公司總經理戴錦銓及選任新任總經理張明煜案，因不符合公司法204條之規定，董事會之召集應於七日前通知董事，故本人依法並未參加。



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