烏克蘭戰爭首擊落Su-35戰機　同型共機曾擾台

俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭抵禦俄軍入侵再傳捷報，傳出一架俄國空軍Su-35戰機遭到烏克蘭防空飛彈擊落，這是單價5000萬美金（約14.3億新台幣）的Su-35戰機首度遭到擊落。由於中國人民解放軍也曾引進同型機，更曾參與共機擾台任務，Su-35戰機遭到擊落引發兩岸軍事迷關注。
Su-35為Su-27戰機改良型，研發過程中還大量吸收了俄國第5代戰機T-50的新技術，俄羅斯稱為第四代半戰機。俄羅斯媒體宣稱，Su-35擁有向量推力控制系統的117S型發動機，比美軍F-22隱形戰機使用的發動機更先進；它裝備的「雪豹E」（Irbis-E）無源相控陣雷達與F-22的AN/APG-77雷達性能相當，偵測距離為400公里，而強大的抗干擾和武器掛載能力讓Su-35在電子戰的環境下，比F-22更具優勢。
不過，西方軍事專家認為，美軍最新型號的F/A-18E/F超級大黃蜂戰機、EA-18G電戰機，使用的APG-79有源相控陣（AESA）雷達性能更勝於Su-35的機載雷達，由於俄羅斯的航電技術落後，在當今空戰越來越依靠航電系統的情況下，Su-35面對美軍的最新型號戰機，優勢並不明顯。
2015年11月，中國與蘇愷（Sukhoi）航空集團簽約，以20億美元（約576億台幣）採購24架Su-35S，成為Su-35第一個外銷國。首批4架Su-35已於2016年底交機，剩餘10架於2018年交付完畢，被稱為解放軍最強的第四代半戰機。2018年5月11日，共軍Su-35戰機首次與轟6K轟炸機編隊飛越巴士海峽。