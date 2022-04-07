苗栗陪侍闆娘確診！裝「不懂中文」消極疫調 終吐足跡
全台今（7）日新增382例，苗栗新增1位確診者，為銀河路「芙蓉視聽伴唱酒店」的越南籍老闆娘，由於小吃店進出人員複雜，頭份市衛生所並緊急通報4月1日起至6日間，曾經進出過該小吃店的人員。
苗栗縣政府指出，越南籍老闆娘（案25859）為52歲女性，CT值19.2 ，4月5日有咳嗽症狀，於6晚上8點至頭份市某診所進行快篩為陽性，立即轉介至為恭醫院PCR採檢，於7日凌晨1點通報陽性，已收治醫院治療。感染來源等相關疫調、匡列及採檢持續進行中。
根據《蘋果新聞網》報導，該為越南籍老闆娘起初消極配合疫調，還「假裝聽不懂中文」，衛生局透過警方協助，才願意配合；疫調顯示，老闆娘曾前往西提牛排、傳統市場、銀樓、髮廊等地。
衛生局指出，芙蓉視聽伴唱酒店有依規定申請QR CORD店家識別碼，也擺放在店門口，但店家沒有強烈要求掃碼，男性客人也擔心留下去酒店消費紀錄，進入系統要篩選4月1日到6日的消費者資訊，竟然發現並沒有任何記錄。
衛生局也表示，擔心陪侍越南籍女子四處陪酒，恐成為防疫破口，呼籲有前往芙蓉KTV的消費者、陪酒小姐，儘速前往醫院篩檢。（編輯：
孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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