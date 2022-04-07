名家論壇》李兆立／明確「共存」標準才能經濟防疫

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說穿了，目前有關「共存」的政治發言，並不是基於科學考量，而是基於政治和2022的選票考量，因此出現各種明知故問或刻意閃躲。
問題是，「如何共存」對於社會是有重要意義的，是需要明確的科學標準的。
我們就把話講白了。既然清零已不可求，那就是走向共存，但共存也絕非要成為「大幅解禁、大量確診」的「下一個韓國」，而是適度放寬防疫標準和措施，在避免日常經濟再度被中斷的情況下，同時抑制確診的大量增加。
好，所以政府給出明確的標準和作法了嗎？答案是給了一半。對於個人來說，防疫措施依舊很清楚，就是「快去打疫苗」和「勤洗手戴口罩」。
但對整體經濟呢？可能就不是如此了。
對於經濟活動來說，所有政策最重要的是具備「明確指標」和「可預測性」，才能拿來當作未來投資或經營規劃的依據。
例如，過去是「一校兩確診」就停課，現在改成要放寬，那究竟是「一校三確診才停課」還是「基本上都不停課」，就會直接影響安親班和線上課程的營運，連帶也會關係到企業規劃「防疫照顧假」對人力的影響。
所以這部分的標準和做法明確了嗎？目前的答案是「滾動修正」。
又如，過去兩年都曾因為本土疫情升溫，而要求大型宗教活動和大型展演停辦，現在改成要放寬，各種遶境暫不喊停，那究竟是「單日多少人確診就會喊停」還是「無論多少人確診都不會停」，也會直接影響相關活動及周邊經濟活動的規劃。
所以這部分的標準和做法明確了嗎？答案依舊是「滾動修正」。
最後一例，過去兩年大量運用的「防疫旅館」，現在改成要朝「居家隔離」來進行，那未來還需要多少防疫旅館，以及有沒有可能進一步解封入境隔離，都會直接影響觀光旅遊業的投資佈局。
所以這部分的標準和做法明確了嗎？毫不意外，又得到一個「滾動修正」。
換句話說，大家各自如何繼續防疫的部分很明確，但整體如何「經濟防疫」其實還不清楚，從上面的各種案例就能得知，實體經濟非常需要得到明確的標準和做法，否則許多產業的復甦步調將會被推遲，受到影響的就是一個個企業和勞工。
尤其，去年飆高的「經濟成長率」和不進反退的「實質薪資成長率」，再加上持續推升的通膨，都在在說明了疫情下的台灣產業發展更加不均衡，對於擁有大量勞工的零售服務業來說，晚一步復甦，就多一分焦慮和實際經濟壓力。
如果說政府要進一步坦然面對「共存」，需要達成更多的整體防疫條件，例如將目前僅有5成的第三劑疫苗覆蓋率拉高，或是要備齊更多Covid-19治療用藥，那也請明白提出來，讓大家有個底，知道何時能走向更有效的「經濟防疫」，相信多數人都會支持。
真的別再吵「清零」和「共存」的假議題了，如何以具體的「和緩共存」作法，明確達成經濟防疫，才是攸關民生的真議題。
●作者：李兆立／政治工作者
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