COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

張惠妹4／3演唱會爆確診者足跡　430工作人員全面快篩

▲張惠妹演唱會有確診者足跡。（圖／聲動娛樂提供）
▲張惠妹演唱會有確診者足跡。（圖／聲動娛樂提供）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-04-07 20:20:502022-04-07 20:47:54

張惠妹（阿妹）4月1日起，一連在台北小巨蛋舉辦12場「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，豈料台北捷運今（7日）證實3號場有確診者足跡，對此「環球唱片」發聲明表示，會加強防疫，明8日演出前，會對430位工作人員全面快篩。

我是廣告 請繼續往下閱讀
北捷表示，台北小巨蛋今接獲相關單位通知，3日演唱會有確診者足跡，因今日無演出活動，配合防疫政策已立即安排再次全面清消，由於本次演唱會落實實聯（名）制，目前正配合相關單位進行疫調，至於第一線服務人員疫苗施打，皆依中央及市府防疫政策執行，值勤時全程佩戴口罩，每日均量測體溫及實施健康監測。

北捷指出，台北小巨蛋採最高規格防疫，每場演唱會結束後均針對觀眾席、公共區域全面大規模消毒，也針對民眾常接觸的地方提升消毒頻率，主辦單位也在場館入口處裝設17臺紫外線抑菌燈，以維護大家健康安全。


主辦單位針對張惠妹演唱會加強防疫重點如下：
1.演出每天場館都有徹底清潔消毒。休演日（7日），場館內外已做更詳實的清潔消毒
2.將於明日（4月8日）演出前，於小巨蛋對當天430位工作人全面進行快篩，所有入場工作人員皆需為陰性結果
3.更動演唱會節目內容：取消演出人員走進觀眾席表演環節

嚴格維持「六道手續」的防疫入場規定：
1.身份證票券實名制
2.身份證或台北通實聯制
3.量體溫
4.紫外線除菌柱消毒
5.進出洗手間噴酒精
6.二次進出館外入場再次做除菌柱消毒
7.演唱會期間藝人會加強宣導
8.現場工作人員加強嚴格監控口罩確實戴好
9.若有購票者因疫情顧慮，主辦單位接受當天現場退票
10.本演出所有演出、觀眾入場管理規範，將於每天配合疾管局防疫規定即時調整

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

《社內相親》孝燮世正「原著18禁床照公開」！副CP拍婚紗

周杰倫心臟恐出問題！住院打點滴求救　昆凌發聲曝光狀況

吳慷仁嘴硬「看阿妹有什麼好哭」　2秒後口罩全濕透

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀