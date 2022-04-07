染新冠恐出現長期不適　盤點「常見身體症狀」

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臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主任杜明晃指出，目前已有文獻顯示，即使非重症患者，在染疫後也會出現長期症狀。據英國國民保健署（NHS）定義，新冠患者大多在12週內完全康復，但若解除隔離後且自染疫起12週，仍持續存在症狀且無法以其他原因解釋，則稱之為Long COVID。
感染症狀不限於呼吸道 常見症狀有這些
如上述COVID-19感染症狀不限於呼吸道，因廣泛的全身性發炎及免疫反應，症狀多為非特異性，在單一專科有時不易引起注意，常見症狀有胸悶喘咳等呼吸道症狀，另有極易倦怠，疼痛或肌肉痛，頭痛或周邊肢體麻木，掉髮或皮膚出疹。有些患者會出現「腦霧」，即無法專心，認知功能異常，暈眩等等，嚴重影響正常生活。
醫療團隊整合 讓力量更強大
因染疫後患者潛在可能的需求，健保署規劃辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，至今全國已有超過90家醫院開辦。對於符合Long COVID有需求的民眾，給予一站式跨科別跨職類的評估與服務。在對此一百年罕見疫情後遺症的標準治療問世前，用團隊支援必能提供超越單一科別的服務，讓民眾不再獨自面對染疫後的辛苦，期盼早日恢復原本正常的生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53312
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