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染新冠恐出現長期不適　盤點「常見身體症狀」

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染新冠恐出現長期不適　盤點「常見身體症狀」

健康醫療網

2022-04-07 20:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】新冠肺炎（COVID-19）從2020年開始，短時間內迅速席捲全球。回顧國內，維持一年以上的防疫佳績，也終在2021年5月開始爆發疫情，至今確診者2萬1千餘人，853人死亡。2021年3月起，國內開始急起直追施打疫苗，至今疫苗覆蓋率第一劑為83.19%、第二劑77.62%、第三劑為46.63%，因全民加上醫護努力，藥物及治療方式的發現，讓我們得以從去年面對疫情及重症的恐慌中逐漸走出來。

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染疫COVID-19後　恐出現長期症狀

臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主任杜明晃指出，目前已有文獻顯示，即使非重症患者，在染疫後也會出現長期症狀。據英國國民保健署（NHS）定義，新冠患者大多在12週內完全康復，但若解除隔離後且自染疫起12週，仍持續存在症狀且無法以其他原因解釋，則稱之為Long COVID。

感染症狀不限於呼吸道　常見症狀有這些

如上述COVID-19感染症狀不限於呼吸道，因廣泛的全身性發炎及免疫反應，症狀多為非特異性，在單一專科有時不易引起注意，常見症狀有胸悶喘咳等呼吸道症狀，另有極易倦怠，疼痛或肌肉痛，頭痛或周邊肢體麻木，掉髮或皮膚出疹。有些患者會出現「腦霧」，即無法專心，認知功能異常，暈眩等等，嚴重影響正常生活。

醫療團隊整合　讓力量更強大

因染疫後患者潛在可能的需求，健保署規劃辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，至今全國已有超過90家醫院開辦。對於符合Long COVID有需求的民眾，給予一站式跨科別跨職類的評估與服務。在對此一百年罕見疫情後遺症的標準治療問世前，用團隊支援必能提供超越單一科別的服務，讓民眾不再獨自面對染疫後的辛苦，期盼早日恢復原本正常的生活。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53312

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