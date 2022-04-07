張惠妹演唱會爆確診者！賈靜雯修杰楷快篩　炎P結果出爐

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炎亞綸因近期工作滿檔，所以這幾天都有快篩，結果都是陰性，每天都很注意身體狀況；許富凱則是3號後沒有工作，已施打完3劑疫苗的他，也會配合政府執行快篩，同時呼籲大家做好防疫。
北捷表示，台北小巨蛋今接獲相關單位通知，3日演唱會有確診者足跡，因今日無演出活動，配合防疫政策已立即安排再次全面清消，由於本次演唱會落實實聯（名）制，目前正配合相關單位進行疫調，至於第一線服務人員疫苗施打，皆依中央及市府防疫政策執行，值勤時全程佩戴口罩，每日均量測體溫及實施健康監測。主辦單位「環球唱片」也落實加強防疫，明8日演出前，會對430位工作人員全面快篩。
主辦單位針對張惠妹演唱會加強防疫重點如下：
1.演出每天場館都有徹底清潔消毒。休演日（7日），場館內外已做更詳實的清潔消毒
2.將於明日（4月8日）演出前，於小巨蛋對當天430位工作人全面進行快篩，所有入場工作人員皆需為陰性結果
3.更動演唱會節目內容：取消演出人員走進觀眾席表演環節
嚴格維持「六道手續」的防疫入場規定：
1.身份證票券實名制
2.身份證或台北通實聯制
3.量體溫
4.紫外線除菌柱消毒
5.進出洗手間噴酒精
6.二次進出館外入場再次做除菌柱消毒
7.演唱會期間藝人會加強宣導
8.現場工作人員加強嚴格監控口罩確實戴好
9.若有購票者因疫情顧慮，主辦單位接受當天現場退票
10.本演出所有演出、觀眾入場管理規範，將於每天配合疾管局防疫規定即時調整
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。