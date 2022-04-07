北市公布大量確診足跡　多數為酒店群聚染疫確診者

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1日下午4時36分至5時30分，案24877則停留於北投區的旭川車體鍍膜美研店，晚間8時前往忠孝東路五段的星期五餐廳用餐；並再於2日凌晨1時前往中山區林森北路富貴酒店，直到清晨4時才離去；晚間8時30分至9時40分則是前往costco北投店消費。
至於另一名案25006則疑似為酒店工作者，1日及2日兩日晚間8時30分至隔日早上7時都於金昌酒店停留，3日則在上午9時48分至11時18分前往台北兒童樂園，晚間則於8時58分至10時58分短暫停留於金昌酒店。
另名酒店消費者案25007則於3月28日凌晨3時20分至5時停留於中山區錦州街的皇冠酒店；31日晚間10時至隔日凌晨1時10分，則前往林森北路的君悅商務會館消費；3日晚間10時38分起則於錦州街上的龍昇酒店消費至隔日凌晨1時15分。
案25196則為一般確診案例，26日下午1時至2時間於慈恩園靈骨塔，下午2時21分至4時則在SOGO台北復興館；27日晚間6時20分至50分則於南京東路二段的小虎廚房小吃店用餐。
案25202為酒店消費者，30日於北投區剪愛100停留15分鐘，31日上午10時42分於台北地檢署停留2小時，下午1時30分至3時30分則停留於合作金庫士林分行；晚間7時20分至隔日凌晨2時則於金拿督（帝都）商業會館消費，之後再轉至百達妃麗酒店消費至凌晨4時。2日下午1時30分至4時30分則停留於北投區世鑫中古車行，晚間7時50分至8時50分則於東港強和牛燒肉芝山店用餐。
案25302則疑為酒店工作者，從3月31日至4月3日，都於晚間8時至隔日清晨6時停留於威士登商務酒店；2日下午4時35分至45分短暫停留於大安區的星美妍醫美診所；一般確診者案25303於31日晚間7時36分至8時54分於肉次方燒肉店西門峨眉店用餐。
案25305為一般確診者，從3月27日至4月1日期間，遭揭露了15個足跡地點，分別為明曜百貨、全聯福利中心大安敦南門市、SOGO百貨忠孝館、麥當勞忠孝五店、家樂福忠孝東店、雞肉本家、SOGO忠孝館的山崎麵包、復興南路一段的老虎醬溫州大餛飩、八方雲集新生仁愛店、MYWAY Fitness健身房、SUKIYA忠孝復興店、大潤發中崙店、霜越南河粉、玖伍牛肉麵忠孝店、 Taikuai泰膾泰式料理。
案25494為一般確診者，2日下午2時於建國假日花市停留30分鐘，3日中午12時至1時於木子豚日式豬排用餐，下午4時至6時則停留於大安森林公園。5日上午10時至10時30分前往橙光耳鼻喉科就診，晚間則於8時於愛林診所就診。
案25495則於28日前往龍駿輪胎、新光醫院聖賢大樓牙科，1日則前往有益汽車商行、濱江路車坊24Ｈ自助洗車、大葉高島屋百貨美食街，2日前往台北醫學大學附設醫院全方位體重管理中心、好市多北投店。
案25633與案25634疑為友人，兩人都於有女陪侍的的AI GAGA酒吧上班，2日晚間8時許於星聚點旗艦館歡唱至12時，再轉往AI GAGA酒吧待至凌晨3時後，轉往君悅商務酒店並停留至清晨6時。而其中案25633於4日晚間前往武昌街的樂聲影城，案25634從4日下午起就在信義區的百貨公司逛街，6日下午4時許前往莊敬診所看診。
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