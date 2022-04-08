俄軍Su-35首度遭擊落　專家：航電不如西方戰機

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施孝瑋表示，中國向俄羅斯購買24架Su-35S戰機並不是這款戰機有何問題，而是共軍Su-27與殲11戰機汰除後，與殲20戰機量產前會有青黃不接的階段，Su-35S戰機就是用來彌補這段戰機空缺。
國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲指出，Su-35戰機在航空科技與機械設計上是非常完美的機種，氣動力學與動力配置到達頂峰，可以做出「眼鏡蛇」與「落葉飄」等飛行動作，Su-35戰機的AL-41發動機的操作壽命4000~5000小時與向量噴嘴設計已經接近西方國家水準。
蘇紫雲指出，雖然Su-35戰機在機械設計上接近完美，可惜的是Su-35的無源相控陣列（PESA）雷達在1990年代能夠壓倒F-15、F-16、F-18等採用傳統機械雷達戰機，但是受限於電子技術，在F-15、F-16換裝有源相控陣列（AESA）雷達後，從航電系統等指標來看，Su-35戰機已經不足為懼。
蘇紫雲表示，Su-35戰機在俄國戰機中電子反制系統比較好，仍遭到擊落恐怕是俄國航電已經無法滿足現代戰場需求。
中國也採購24架Su-35戰機，蘇紫雲指出，Su-35儘管有機動性優勢，但是航電弱勢讓Su-35在視距外作戰無法取得優勢，國軍F-16V戰機面對Su-35還是能小勝，因為航電性能差太多。
蘇紫雲指出，若遇到共軍自製的殲16與殲10會比較難應付，因為中共也有AESA雷達研製能力，航電能力比俄羅斯好，但是中共的雷達不像美軍累積豐富實戰驗證，中共戰機雷達比對每個戰機的能力還是無法跟美軍戰機比。