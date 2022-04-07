新手爸媽最常遇上媽媽手　復健醫師揭「治療腫脹疼痛方式」

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事實上，媽媽手主要是因生活中需要反覆使用拇指與橈側手腕動作，導致橈側手腕肌腱周圍的腔室腫脹，進而壓迫到伸姆短肌及外展姆長肌等肌腱和腱鞘，使得肌腱的通道變狹窄、肌腱和腱鞘發炎腫脹。蔡育霖醫師表示，患者除了會出現手腕姆指側疼痛，也會因疼痛導致大拇指及手腕的活動受到限制，除了新手爸媽，像銀行員、服務生、護理師等都屬於高危險族群。
治療急性期媽媽手 護腕加上局部冰敷
治療上，可分為急性期、亞急性期以及慢性期等不同時期的治療方式。蔡育霖醫師解釋，若手腕拇指一動就痛，且伴有紅腫熱就屬於急性期，除了可使用護腕來固定保護，嚴重腫脹痛時，可於兩日內，於患部局部冰敷以減少腫脹及疼痛，若手腕橈側肌腱紅腫熱逐漸消失，但手部活動時仍感到疼痛則屬於亞急性期，可藉由復健物理治療、藥物治療、乾針、針灸治療或手肘近端肌肉按摩幫助紓緩症狀。
長期飽受媽媽手困擾 醫師：必要時應盡快治療
至於慢性期則是雖手腕拇指疼痛減輕，但日常使用仍有需些許無力的患者，這時則可增加手腕肌力的訓練並適度的伸展，以避免肌腱腱鞘的沾黏。蔡育霖醫師呼籲，若長期有媽媽手困擾，就應盡快尋求專業醫師協助，透過評估給予合適治療，才能避免影響日常。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53311
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