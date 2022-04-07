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陳時中透露「輕症在家」下週定案！正反聲量引發網友熱議

▲陳時中今（7）日上午在立院接受質詢時回應，輕症在宅照護指引，預計在下周指揮中心會議定案，會徵求地方政府意願，採取試辦。（圖／記者許若茵攝，2022.4.7）
▲陳時中今（7）日上午在立院接受質詢時回應，輕症在宅照護指引，預計在下周指揮中心會議定案，會徵求地方政府意願，採取試辦。（圖／記者許若茵攝，2022.4.7）

編輯中心/綜合報導

2022-04-07 21:40:47

新冠疫情再度升溫，連日破百的本土確診個案，引發不少民眾擔憂，日前指揮中心於記者會中公佈有關「輕症在家隔離」規劃，引發民眾熱議，陳時中今（7）日上午在立院接受質詢時回應，輕症在宅照護指引，預計在下周指揮中心會議定案，會徵求地方政府意願，採取試辦。

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《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一週內「輕症在家隔離」話題的網路聲量表現，帶您了解有關輕症隔離條件放寬的網路聲量討論，以及網友的意見與看法。

▲（圖／社群實驗室提供）
▲輕症在家隔離討論聲量。（圖／社群實驗室提供）
在4月3日時，新聞報導指揮中心病毒基因定序結果，顯示在本土案例中，以輕症與無症狀患者比率居多，且在確診數連日增長的情況下，不少網友關心醫療量能負擔問題，其中就有網友提問：「為什麼輕症不在家隔離就好？」，相關話題在網路上引發討論。

接著在4月5日，中央疫情指揮中心陳時中於記者會中宣布，若未來單日確診數達到1,500例，將啟動「輕症在家隔離政策」，消息一出立即引起網友激辯，如「逐步開放，不讓醫療量能失控」、「輕症就不會散播病毒嗎？患者家人一樣趴趴造」等，可見仍有民眾對於疫情狀況感到擔憂。而在隔日4月6日，中央流行疫情指揮中心宣布放寬居家隔離條件，關於「輕症在家隔離啟動標準」的相關話題也同時持續受到熱議。

▲「輕症在家隔離」引兩派網友熱議。（圖／社群實驗室提供）
▲「輕症在家隔離」引兩派網友熱議。（圖／社群實驗室提供）
而對於染疫輕症者是否應在家隔離，網友分別提出不同看法與考量。支持的民眾大多認為「應做好醫療量能分配」，表示在確診數急升的情況下，需要預留醫療資源給真正需要的人，說道「無症狀、輕症就在家居隔，重症才需要到醫院治療就好，否則疫情這樣發展下去，很快便擠爆醫院」；另外也有人提到開放輕症在家隔離能「減少影響生活作息」，除了方便居家辦公外，也應該逐漸學會與病毒「共存」，在正常生活與防疫間取得平衡。

此外也有另一派網友不認同輕症在家隔離，擔心「控管疏失」問題將擴大社區感染風險，留言如「輕症在家，一定也有很多人才不管你呢，到處趴趴走」、「如何管理(確診者)有配套嗎？」等，擔憂可能會受到少數確診者影響；還有民眾則是針對「在宅照護配套措施」提出疑問，如「非獨自居住者或獨自居住者，生活或病情誰來管理？」、「先研擬輕症在家照護的指導原則，跟症狀變化時如何轉送醫院治療的流程吧」，表示落實輕症在家隔離後，相關的醫療指引與醫護人力分配也應同時向民眾宣導。

新冠肺炎疫情不但影響健康，對於民生與社會經濟更是環環相扣，除了仰賴政府政策外，民眾也需落實防疫、注意個人衛生並減少感染風險等，大家同心抗疫，才能使生活早日恢復正常。（編輯：孫唯容）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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