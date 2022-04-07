Gogoro美國納斯達克上市 創辦人陸學森領軍遠距敲鐘慶祝
因受疫情影響，Gogoro 在台灣時間今 (7) 日晚上9點，透過網路連線的方式與納斯達克 (Nasdaq) 交易所一同舉辦遠距敲鐘儀式 (Bell Ringing Ceremony) ，慶祝公司在美國正式掛牌上市。這也是首次海外上市公司與納斯達克合作，在台灣舉行符合納斯達克規範的上市敲鐘儀式。由Gogoro 創辦人暨執行長陸學森，發表納斯達克上市敲鐘演說。陸學森一開始就說，為了迎接這天的到來，「已經花了超過10年的時間」，特別感謝創始投資人潤泰集團總裁尹衍樑，同時感謝Gogoro所有團隊。
陸學森說：「我們已經進入實踐未來永續生活的關鍵10年，交通工具電動化已成為不可逆的趨勢，世界上每天所產生的通勤移動半數以上都是透過2輪交通工具，尤其在中國、印度、印尼就有超過5億輛，但多數都使用燃油，行駛在人口擁擠、極度污染且交通壅塞的都會區。透過電能移動解決方案，源自一個簡單的核心概念「Swap&Go」秒換電池，研發智慧電池交換網絡，最先進的操控系統，以及可以隨時透過軟體升級的數位硬體設備，已經成功於10個不同品牌展開，並發展出超過47款不同車型。」
近期合作夥伴還研發出雙電池、四電池的三輪電動機車，在台灣挾帶97％的電動機車市占率，改變了市場並成為業界所使用的標準，隨著全球城市的發展趨向，乾淨、安全、智慧的取向，Gogoro準備拓展迎接大規模的市場，放眼全球，Gogoro搭上這股全球移動市場電能化的發展趨勢，智慧電池交換系統正在創造改變，而Gogoro讓這一切不同凡響。
為了慶祝赴美上市成功，Gogoro門市舉辦預約試騎領門市折抵金活動，即日起至 5 / 2 止，邀請一位親友預約試騎 Gogoro，即有機會獲得「$3,000 元門市折抵金」！（加碼 100 名）。邀約試騎人數達門檻3人，門市折抵金300，限量2000名；邀約6人，門市折抵金900，限量500名；邀約10人，門市折抵金3000，限量100名；名額有限，送完為止。