最後衝刺 吳怡農、立委許智傑與黃捷連袂為湯詠瑜助陣
初選民調即將進入倒數黃金72小時，壯闊台灣聯盟發起人吳怡農及鳳山區立委許智傑今(7)日聯袂為前金、新興、苓雅區市議員參選人，台美雙律師湯詠瑜加油打氣。與湯詠瑜一樣都有留美背景也都有在國際企業的工作經驗，有國際觀跟正義感的吳怡農表示，他相信湯詠瑜能為高雄市議會帶來不一樣的氣象與改變，也能為正在轉型的高雄市帶來新的力量。
吳怡農強調，湯詠瑜選區選情競爭激烈，湯詠瑜面臨十分嚴峻的挑戰，為了支持優秀專業的好人才，他特地從臺北來為湯詠瑜加油，希望高雄市民能給湯詠瑜機會，為高雄市民服務，她一定會是最好的市民辯護人。
立委許智傑表示，湯詠瑜是高雄長大的孩子，他是雄中畢業，湯詠瑜是雄女畢業，同為「雄友人」，也都是台大畢業的校友，來為湯詠瑜讚聲打氣義不容辭，他樂見更多優質的高雄子弟進入議會，挺市長陳其邁為下一階段的市政建設共同努力，用專業理性來監督市政。
另外，同為雄女校友的市議員黃捷下午也特地來到雄女旁成功路五福路口，與湯詠瑜一起向市民打招呼，湯詠瑜穿上了雄女制服，背上紅色雄女書包，白衣黑群的雄女制服，讓雄女人自稱為「斑馬」，在雄女求學的日字為「斑城歲月」，也是過往少女時期認真求學的回憶。
雄女人從政蔚為風潮，甫獲得屏東縣長初選提名的周春米律師也是雄女畢業的，站在雄女旁的路口為雄女人加油，也期許未來有更多雄女人投入公共服務！