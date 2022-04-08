NOW早報／本土病例狂破百！陳時中首度認：將與病毒共存

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指揮官陳時中面對連續一周破百例本土確診，昨天下午在記者會上指出，目前「清零」已是不可能的任務，接下來就是在形式上一步一步走，必然會與病毒共存，這段時間就是努力做好疫情控制，不要突然爆發式的指數型成長，否則對於社會壓力會過大。
今日天氣／轉為多雲到晴！西部高溫飆29度溫差大 東部有雨
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
中央氣象局預報，今（8）日因為東北季風減弱，各地大多出現多雲到晴的天氣，僅東半部地區偶爾會有局部短暫雨，午後西半部山區也有零星短暫陣雨。
溫度方面，今日清晨各地低溫約落在18至21度；白天高溫方面，西半部地區約為27至29度，中午溫暖熱、日夜溫差大，東半部地區則為24至26度，感受上較為舒適。
張惠妹小巨蛋演唱會驚見「確診足跡」！北捷證實了
知名歌手張惠妹在4月1日到6日在台北小巨蛋辦理演唱會，怎料傳出有確診足跡；對此，台北捷運昨（7）日稍早證實，在3日演唱會中有確診者足跡。
北捷表示，台北小巨蛋在昨（7）日接獲相關單位通知，3日演唱會有確診者足跡，因昨日無演出活動，配合防疫政策已立即安排再次全面清消，由於本次演唱會落實實聯(名)制，目前正配合相關單位進行疫調，至於第一線服務人員疫苗施打，皆依中央及市府防疫政策執行，值勤時全程佩戴口罩，每日均量測體溫及實施健康監測。
北捷指出，台北小巨蛋採最高規格防疫，每場演唱會結束後均針對觀眾席、公共區域全面大規模消毒，也針對民眾常接觸的地方提升消毒頻率，主辦單位也在場館入口處裝設17臺紫外線抑菌燈，以維護大家健康安全。
北捷提及，台北小巨蛋採最高規格6大防疫措施，包括掃描台北通數位通行證或身分證，結合演唱會門票QR Code實聯制、量體溫、驗票、通過紫外線抑菌燈及手部酒精消毒，呼籲觀眾務必全程戴口罩；如發現高燒，將要求觀眾儘速就醫，並請主辦單位配合辦理退票。
周杰倫心臟恐出問題！住院打點滴求救 昆凌發聲曝光狀況
周杰倫（周董）昨（7日）突在IG曬出打點滴照，並寫下：「不知道是恐慌症，還是心臟引起呼吸、手麻，有醫師可以給我意見嗎？」健康亮紅燈引起外界關心，周杰倫經紀人對此回應：「這兩天他呼吸有比較不順暢，醫生打個針讓他放鬆一下，現在沒事了，謝謝大家的關心。」他老婆昆凌稍早發限時動態，表示：「一切沒事唷，謝謝大家關心啦。」
其實周杰倫過去飽受遺傳性僵直性脊椎炎所苦，有時會痛到站不起來、坐立難安，嚴重影響生活，更表示吃止痛藥無效，需要長期休養才能改善，他後來有接受精密治療，舊疾逐漸改善；但這次住院是否與此有關，有待經紀公司「杰威爾音樂」回應。
周杰倫健康出問題讓粉絲擔憂，歌迷紛紛湧入貼文回應：「哥要注意身體喔」、「要小心」、「別嚇我！好好照顧自己」、「杰倫注意身體多多休息」。
職籃高雄鋼鐵人染紅資？投審會：已展開調查
高雄鳳山體育館主場職籃球隊「高雄鋼鐵人」遭綠營人士指控遭中國資金介入，對此，鋼鐵人球隊已對外表示絕無中資，而經濟部投審會發言人呂貞慧昨（7）日受訪表示，目前已展開調查，不過金流審查需要時間，會持續進行。
民進黨高市議員黨內初選參選人許易鼎昨日召開記者會，指控高雄鋼鐵人背後金主有中國資金介入，同時秀出聚餐照片與郵件內容，呼籲政府追查。
鋼鐵人經營團隊高雄育樂股份有限公司表示，球隊並沒有中資介入，遭質疑為中資金主的錢濤為香港籍，多項指控並非事實。
對此，投審會發言人呂貞慧回應，目前已經展開相關調查，不過金流追查需要時間，所以還未能確定調查出爐時間，會持續進行。
泡麵袋子打開別丟？「真實用途」不懂吃虧：口感升級10倍
近年來泡麵款式五花八門，讓消費者的選擇十分多樣，而泡麵的包裝方式各有不同，除了有一般常見的袋裝、碗裝，還有方形盒裝或杯麵樣貌。對此，就有一名女網友分享，朋友在煮袋裝泡麵時，不會馬上將包裝袋丟掉，超強用途曝光後，隨即引起眾人大讚「吃起來更香！」
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》上發文，表示自己煮泡麵時，通常不會將袋內剩餘的碎屑留下，也不會將其倒入鍋內一起烹煮。但她指出，友人和她的想法不同，反而會將泡麵包裝袋留下，煮麵時再將袋內的碎屑一同烹煮，讓她傻眼直呼「我朋友倒進去，我森氣氣」。
貼文一出，隨即引起老饕們現身大讚，「屑屑最好吃了」、「倒啊！怎麼不倒！！！」、「當然要阿，吃好吃滿」、「月底了，倒進去吧！」、「會啊，怎可以浪費食物」、「看品牌，維力雞汁麵的碎屑我會直接吃掉」。
甚至還有人分享隱藏吃法，直言「我會等麵裝到碗裡，再把碎屑倒在麵上增加口感」、「不專業，應該等麵煮好撈起來之後，把屑屑灑在麵上拌著吃才香！口感升級超多倍」、「我會撲在碗裡面，等麵好了撈起來，這樣吃起來會有兩種口感，哈哈」。
但也有人搖頭認為，「我也不會倒進去，感覺會壞了整鍋」、「我會單吃掉，不然夾不起來爛在鍋裡也沒用...」、「不會，不喜歡看到散落各處又不能吃的廢物在碗裡，泡麵我只會丟整塊下去」、「我都可以，有朋友不可以接受，他覺得碎麵還不如直接當科學麵吃掉」、「我也不會把麵屑倒進去因為我喜歡吃整條的麵」。（編輯：賴禹妡）