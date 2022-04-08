南非總統痛批聯合國安理會過時　需要徹底改革

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在聯合國目前通過的2項烏俄戰爭相關決議中，南非都決定放棄投票權。
拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）在首都普勒托利亞（Pretoria）告訴派駐外國的南非外交官：「（烏俄）衝突顯示出聯合國安理會無法履行維護國際和平與安全的任務。」
他表示，聯合國安理會的結構讓強國得以利用自身影響力，做出有時堪稱是災難性的決定。
他說：「聯合國安理會目前的組成早已過時，且不具代表性。這對經濟仍在發展中的國家不利。」
拉瑪佛沙呼籲聯國讓決策「民主化，讓安理會能夠忠於職責，並擺脫少數成員國造成的癱瘓狀況。」
他強調：「我們必須遏制這些國家的單方面行動，即透過侵略和實施單邊制裁等強制性措施來改變全球政治版圖。」
他還說：「聯合國的整個和平與安全架構都需要徹底改革。」
在指控俄軍在烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近的布查鎮殺害平民後，聯合國大會將於今天稍晚表決，是否將俄羅斯逐出聯合國人權理事會（United Nations Human Rights Council）。
南非外交部長潘道爾（Naledi Pandor）則說，該國的「不結盟政策並不代表我們可以容忍俄軍入侵烏克蘭，這種行為已違反國際法。」（譯者：施施/核稿：張佑之）1110407