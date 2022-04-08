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大同3C黃金周今開跑！網購價比一比　「這天」去搶最划算

▲大同3C黃金周今(8)日起跑，於全台直營門市共同舉辦，4/8~4/12推出每日限量排隊商品。(資料照片，圖／取自官方FB)
▲大同3C黃金周今(8)日起跑，於全台直營門市共同舉辦，4/8~4/12推出每日限量排隊商品。(資料照片，圖／取自官方FB)

記者周淑萍/綜合報導

2022-04-08 10:32:39

大同3C黃金周今(8)日起跑，於大同3C全台直營門市共同舉辦，4/8~4/12推出每日限量排隊商品、單筆消費滿額好禮三選一，同時指定商品12期0利率 單筆消費滿10萬另享24期0利率，《NOWnews今日新聞》就針對每天限搶的商品進行網路比價，黃金周的價格的確有比網路上的售價稍微便宜一些些，其中第五天的耳機，在黃金週特價299元，同品項其他網購價要480~690元不等，價格落差將近一倍。

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4/8：日本伊瑪32型液晶顯示器(HS-32C02)黃金週限定自助價4,990元，全台限量300台。在網路上沒相同產品，如果家中正需要第二台電視5千可以列入考慮。同時有大同移動式空調、夏普清淨機當日限定下殺優惠。

▲4/8限量排隊商品推薦_伊瑪32型晶顯示器黃金週自助價4990元。（圖／廠商提供）
▲4/8限量排隊商品推薦_伊瑪32型晶顯示器黃金週自助價4990元。（圖／廠商提供）
4/9：國際11KG洗衣機(NA-110EB-W)黃金週限定價9,900元，獨家加碼再送毛寶洗衣槽專用去污劑(送完為止) 全台限量30台。在網路上的價格為10341元~11271元，皆有包含含基本運送+安裝+回收舊機。另有國際411KG日製變頻五門冰箱、大同電烤箱當日限定下殺優惠。

4/10：大同變頻冷專(R-362DDHN/FT-362DDSN(HN))黃金週限定價31,900元，買就送大同42型液晶，再享政府退貨物稅2,000元，全台限量100台。在網路上沒有找到相同型號產品，但買冷氣送42吋電視感覺頗為超值。另有大同Android 4K 65型聯網液晶顯示器、大同果汁機當日限定下殺優惠。

4/11：大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機(TAW-R122DTG)黃金週限定價18,900元，全台限量50台。主要的大型網購平台皆售價19360元。另有大同310L變頻雙門冰箱、大同陶瓷遠紅外線吹風機共3品當日限定下殺優惠。

▲4/11 大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機黃金週限定價18900元 全台限量50台。（圖／廠商提供）
▲4/11 大同變頻溫水洗脫烘滾筒洗衣機黃金週限定價18900元 全台限量50台。（圖／廠商提供）
4/12：Uniscope優思馬卡龍系列藍牙耳機(UNISCOPE-S20) 黃金週限定價299元，全台限量600台(顏色依現場為主)，網路上的售價480~690元不等，黃金週售價算是相當優惠。另有大同14吋DC元祖扇、大同吸塵器當日限定下殺優惠。

另外還有精選商品加碼最高送1,000元Gold物幣，像是大同R32豪華變頻冷暖(R-23DYSR/FT-23DYSR)，黃金週限定價23,900元，享空調早春好禮五選一，再加碼回饋1,000元Gold物幣，還有政府補助貨物稅1,600元；大同智慧清淨機(TACR-1900PE-WI)，黃金週限定價5,290元，加碼回饋300元Gold物幣，再送濾網4個。

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