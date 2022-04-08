不用被打死！深圳建「寵物方艙」　被隔離者可託管毛孩

我是廣告 請繼續往下閱讀
狗主人無奈表示，因為家中沒有狗糧，本想委託社區居委會幫忙照顧，但居委會不但不幫忙，還不讓他再把狗送回家，情急之下只能先把狗狗放在外面，想說即使淪為流浪狗，只要能保命也行，沒想到車一開走，狗狗就被打死了。
事件再度在中國網路上掀起熱議，不少人紛紛對這種一味防疫、罔顧動物生命、毫無彈性的作法大肆批評，與此同時，廣東深圳近日建立了中國首個「寵物方艙」則大受好評，讓許多中國民眾直呼，真是沒有比較就沒有傷害。
報導指出，為了將疫情期間寵物託管規範化，位於深圳市光明區光明街道的「寵物方艙」於本月3日正式成立，身為中國第1個解決新冠肺炎集中隔離人員寵物託管和風險管控問題的寵物託管中心，將保障疫情防控期間，深圳市集中隔離人員的寵物集中託管及風險管控工作，能繼續有效運轉，進一步規範對於隔離人員的寵物的管理工作，消除市民群眾的顧慮與擔憂。
在「寵物方艙」成立前，深圳就已於3月中旬先後搭建2個「愛心寵物驛站」，託管轉移隔離寵物200多隻，防疫人員還對寵物驛站開展了新冠病毒應急檢測，當時715份寵物環境樣品檢測結果全為陰性。深圳建立「寵物方艙」一事一度登上微博熱搜，網友紛紛打下：「深圳VS上海，深圳完勝」、「希望有些地區可以來抄抄作業」、「這才是一座有溫情的城市，容得下無辜的寵物」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。