COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

不用被打死！深圳建「寵物方艙」　被隔離者可託管毛孩

▲深圳為集中隔離者提供寵物免費託管服務，甚至成立「寵物方艙」。（圖／翻攝自微博）
▲深圳為集中隔離者提供寵物免費託管服務，甚至成立「寵物方艙」。（圖／翻攝自微博）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-08 07:37:46

中國多地爆發新冠本土疫情，有關飼主染疫或被隔離後，寵物該怎麼辦的事情，也成為疫情以來的熱門話題之一。相較於有些地區直接將寵物打死，深圳為集中隔離者提供寵物免費託管服務，甚至成立「寵物方艙」的作法，顯然更人性化，也獲得中國網友一致好評。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中媒報導，上海浦東新區曹路鎮星海家園，6日傳出有陽性確診患者被拉走隔離，將自己的柯基寵物狗留在小區外，但車剛一開走，現場防疫人員就手持鐵鏟將狗打死，根據附近居民拍下的畫面，現場傳出狗狗的慘叫聲，在被防疫人員用鐵鏟重擊數下後便倒地不動，還能明顯聽到附近居民的制止聲。

狗主人無奈表示，因為家中沒有狗糧，本想委託社區居委會幫忙照顧，但居委會不但不幫忙，還不讓他再把狗送回家，情急之下只能先把狗狗放在外面，想說即使淪為流浪狗，只要能保命也行，沒想到車一開走，狗狗就被打死了。

▲上海柯基犬被以鐵鏟活活打死一事在微博等平台上掀起爭論，過程都被附近民眾偷拍下來。（圖／翻攝自微博）
▲上海柯基犬被以鐵鏟活活打死一事在微博等平台上掀起爭論，過程都被附近民眾偷拍下來。（圖／翻攝自微博）
事件再度在中國網路上掀起熱議，不少人紛紛對這種一味防疫、罔顧動物生命、毫無彈性的作法大肆批評，與此同時，廣東深圳近日建立了中國首個「寵物方艙」則大受好評，讓許多中國民眾直呼，真是沒有比較就沒有傷害。

報導指出，為了將疫情期間寵物託管規範化，位於深圳市光明區光明街道的「寵物方艙」於本月3日正式成立，身為中國第1個解決新冠肺炎集中隔離人員寵物託管和風險管控問題的寵物託管中心，將保障疫情防控期間，深圳市集中隔離人員的寵物集中託管及風險管控工作，能繼續有效運轉，進一步規範對於隔離人員的寵物的管理工作，消除市民群眾的顧慮與擔憂。

在「寵物方艙」成立前，深圳就已於3月中旬先後搭建2個「愛心寵物驛站」，託管轉移隔離寵物200多隻，防疫人員還對寵物驛站開展了新冠病毒應急檢測，當時715份寵物環境樣品檢測結果全為陰性。深圳建立「寵物方艙」一事一度登上微博熱搜，網友紛紛打下：「深圳VS上海，深圳完勝」、「希望有些地區可以來抄抄作業」、「這才是一座有溫情的城市，容得下無辜的寵物」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

中國疫情燒出「另類」清明商機！紙紮口罩疫苗也在賣

砲擊連連！烏動物園恐被逼殺掉獅子、老虎　防人類遭襲

上海封城苦中作樂！團購發菜、全妝檢測　旅滬台人全都錄

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

您怎麼看羅智強宣布參選桃園市長？

繼續作答
即時
推薦閱讀