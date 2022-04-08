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王喜駁帶疫來台！稱自驗5連陰才買機票：沒資格偷用健保

▲王喜搭機來台因落地採檢時被醫護人員戳到鼻孔流血，在臉書和IG上抱怨稱要「通緝」對方，引發爭議。（圖／翻攝王喜FB）
▲王喜搭機來台因落地採檢時被醫護人員戳到鼻孔流血，在臉書和IG上抱怨稱要「通緝」對方，引發爭議。（圖／翻攝王喜FB）

編輯中心/綜合報導

2022-04-08 07:46:46

香港藝人王喜於4月3日搭機來台，落地採檢時被醫護人員戳到鼻孔流血，讓他氣得PO出自己戴口罩滿臉血的照片要「通緝」該醫護人員，之後又貼出中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥的「黑白照」，引發爭議後還被爆出早在3月23日就已經確診，是帶疫來台。而王喜昨（7）天離開南投草屯檢疫所回到住處進行居家隔離，再發文還原事情始末，表示自己在英國快篩檢測連4次陰性，又自費做第二次PCR也陰性，5連陰才敢買機票，反駁帶疫來台說，強調「不是為了令大家不開心而來」，也沒資格「偷用你們的健保」。

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王喜先是在臉書發文表示，「不用告訴我捅傷我的那位工作人員是誰，因為她早已得到我的原諒。每位辱罵家母和我的你妳，無論來自那種暗角，都不需要向我道歉，因為你妳正在得到我的寬恕。右鼻孔的傷口已在四月五號晚完全癒合，希望所有因此而生的裂痕都能早日癒合。這裡不是，為了令我不開心而讓我來；我也不是，為了令這裡不開心而來」。

▲王喜呼籲捅他流血的醫護人員向他「自首」。翻攝王喜IG
▲王喜發文再談自己被捅流血的始末。（圖／翻攝王喜IG）
不過底下仍有許多網友質疑批評，於是王喜又在留言回覆處再度解釋，「我三月二十二日在倫敦做的PCR是70鎊，結果是陽性，我就取消了原定的回程機票，即時再訂酒店，隔離自己。直到自我快檢四連陰，才敢花55鎊再做第二PCR，結是陰性才敢買絕不便宜的單程機票，不惜浪費房租即時退房出機場，並不是為了傷害你們，而是渴望回到這個安全又熱愛的地方。」

王喜也再次提到當天採檢狀況，「工作人員每日採樣一百次，一個月採三千次，是非常熟練採樣的動作，但採樣是我們陌生又恐懼的痛楚。當她拔出棉棒，我痛到淚水直飆，鼻血如自來水般奔流，我可以驚恐嗎？我可以覺得被背叛嗎？我可以覺得自己愚蠢信錯人嗎？我可以自拍紀錄嗎？」

王喜強調，「我沒有資格申請健保，沒有資格偷用你們的健保。有大病時我會買機票去第二個地方醫治，你和你們請放心。」對於因為使用通緝一詞引發爭議，王喜解釋「我有想過用尋人不用通緝，用跟我聯絡不用向我自首。但當你發現其他乘客都離開了，工作人員也不見了，剩下自己和四五個陽性乘客在空蕩蕩的B9候機室，不知道在等什麼，不知道如何上1922的網站翻查機場工作人員班表，更不知道在無名無姓無記印的情況下，如何能找出那位工作人員之際，明明五連陰但落地轉陽，你會不會考慮放棄尋人聯絡這種級數的字眼呢？我一直相信，我是不會在這裡受傷的。」（編輯：倪浩軒）

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