王喜駁帶疫來台！稱自驗5連陰才買機票：沒資格偷用健保

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過底下仍有許多網友質疑批評，於是王喜又在留言回覆處再度解釋，「我三月二十二日在倫敦做的PCR是70鎊，結果是陽性，我就取消了原定的回程機票，即時再訂酒店，隔離自己。直到自我快檢四連陰，才敢花55鎊再做第二PCR，結是陰性才敢買絕不便宜的單程機票，不惜浪費房租即時退房出機場，並不是為了傷害你們，而是渴望回到這個安全又熱愛的地方。」
王喜也再次提到當天採檢狀況，「工作人員每日採樣一百次，一個月採三千次，是非常熟練採樣的動作，但採樣是我們陌生又恐懼的痛楚。當她拔出棉棒，我痛到淚水直飆，鼻血如自來水般奔流，我可以驚恐嗎？我可以覺得被背叛嗎？我可以覺得自己愚蠢信錯人嗎？我可以自拍紀錄嗎？」
王喜強調，「我沒有資格申請健保，沒有資格偷用你們的健保。有大病時我會買機票去第二個地方醫治，你和你們請放心。」對於因為使用通緝一詞引發爭議，王喜解釋「我有想過用尋人不用通緝，用跟我聯絡不用向我自首。但當你發現其他乘客都離開了，工作人員也不見了，剩下自己和四五個陽性乘客在空蕩蕩的B9候機室，不知道在等什麼，不知道如何上1922的網站翻查機場工作人員班表，更不知道在無名無姓無記印的情況下，如何能找出那位工作人員之際，明明五連陰但落地轉陽，你會不會考慮放棄尋人聯絡這種級數的字眼呢？我一直相信，我是不會在這裡受傷的。」（編輯：倪浩軒）