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中國指部分疫情與韓國進口服飾有關　挨批「發言欠考慮」

▲韓國外交部人員，7日反駁中國有關韓國進口服飾攜帶新冠病毒的說法。（示意圖／取自unsplash）
▲韓國外交部人員，7日反駁中國有關韓國進口服飾攜帶新冠病毒的說法。（示意圖／取自unsplash）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-04-08 08:09:06

中國疫情近日嚴峻，除了上海以及吉林是重災區，北京、江蘇、遼寧也都傳出病例，中國當局日前曾表示，這3地驗出的確診患者，皆與韓國進口服飾店有關，認為有可能是進口服飾包裝袋或衣物表面夾帶病毒，不排除患者是因接觸進口物品染疫。對此韓國外交部已於7日反擊，聲稱有關言論欠缺考慮，也對發展中韓關係不利。

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綜合中媒報導，近日北京朝陽區、遼寧大連市、江蘇常熟市等地傳出的病例，患者均為韓國服飾專賣店的店員及同居者，或是曾從韓國網購服飾，事後服裝、包裝袋內表面均檢測出陽性，且患者感染的病毒基因序列為Omicron BA.2進化分支，與中國此輪疫情以及過去本土、境外輸入的病毒毒株不同源，因此不排除是接觸被新冠病毒污染的進口物品而感染的可能。

惟中方有關說法已遭韓國方面駁斥。根據《韓聯社》報導，韓國外交部官員7日就此事表態，中國個別媒體，不從大局出發看問題，反而發布欠缺考慮的言論，只會對發展中韓關係造成不利影響。

該名官員認為，最近中國不僅針對韓產服裝，還對所有進口產品加大防疫和檢疫力度，韓國已向中國中央政府、地方政府、有關媒體提出意見，傳達韓方關切，呼籲中方避免類似問題再次發生；此外，將韓產服裝列為加強檢疫對象的舉動也過於偏頗。

報導並引述專家說法，中方有關病毒是藉韓國進口服飾傳進中國的主張，既不科學，也不屬實。事實上，這也並非中國首次指稱病毒是由國外傳入，今年1月在北京發現Omicron變異株時，中國當局就聲稱是透過加拿大的包裹傳入，敦促民眾在打開郵件、包裹時要戴口罩和手套，當時加拿大郵政就曾引述世界衛生組織和加拿大公共衛生署的說法，處理郵件（包括國際郵件）的風險其實並不高。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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