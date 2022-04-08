中國指部分疫情與韓國進口服飾有關　挨批「發言欠考慮」

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惟中方有關說法已遭韓國方面駁斥。根據《韓聯社》報導，韓國外交部官員7日就此事表態，中國個別媒體，不從大局出發看問題，反而發布欠缺考慮的言論，只會對發展中韓關係造成不利影響。
該名官員認為，最近中國不僅針對韓產服裝，還對所有進口產品加大防疫和檢疫力度，韓國已向中國中央政府、地方政府、有關媒體提出意見，傳達韓方關切，呼籲中方避免類似問題再次發生；此外，將韓產服裝列為加強檢疫對象的舉動也過於偏頗。
報導並引述專家說法，中方有關病毒是藉韓國進口服飾傳進中國的主張，既不科學，也不屬實。事實上，這也並非中國首次指稱病毒是由國外傳入，今年1月在北京發現Omicron變異株時，中國當局就聲稱是透過加拿大的包裹傳入，敦促民眾在打開郵件、包裹時要戴口罩和手套，當時加拿大郵政就曾引述世界衛生組織和加拿大公共衛生署的說法，處理郵件（包括國際郵件）的風險其實並不高。
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