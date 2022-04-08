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鄭家純睡衣「被愛貓扯下」　2萬人急圍觀：有種對我來

▲鄭家純分享擼貓照片。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純分享擼貓照片。（圖／鄭家純臉書）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-08 09:12:582022-04-08 09:23:42

28歲鄭家純（雞排妹）憑清純日系童顏、魔鬼身材及嗆辣作風圈粉，近年除了創立情趣用品品牌、開性知識網路節目，也與親友砸6000萬買下大安區精品豪宅，並分享理財之道，更預告將再開新節目，傳授如何找到高CP值房子的密技。她昨（7日）分享愛貓「腫腫」撒嬌的照片，超過2萬名網友眼睛大吃冰淇淋。

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▲鄭家純原有張清新五官。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純有張清新五官，外型亮麗。（圖／鄭家純臉書）
▲雞排妹儘管行事風格備受爭議，仍有一票死忠支持者。（圖／雞排妹IG）
▲鄭家純儘管行事風格備受爭議，仍有一票死忠支持者。（圖／鄭家純IG）
鄭家純昨傍晚在臉書寫下：「清明連假不在家，回來後的這幾天，貓貓變超黏人。」附上的照片，米克斯寵物貓腫腫窩在鄭家純的大腿上，主人的深U睡衣被拉得更低，D罩杯胸形及事業線若隱若現，另一張她躺在沙發，把腫腫擁入懷，雙峰弧線也讓照片略為失焦。

▲▼腫腫跟鄭家純討抱。（圖／鄭家純臉書）
▲腫腫跟鄭家純討抱。（圖／鄭家純臉書）
▲▼腫腫跟鄭家純討抱。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純形容腫腫「一臉哀怨」。（圖／鄭家純臉書）
▲▼腫腫跟鄭家純討抱。（圖／鄭家純臉書）
▲鄭家純緊抱腫腫。（圖／鄭家純臉書）
貼文發布不到半天，按讚數已經衝破2萬，許多網紅、粉絲留言簡直像暴動：「貓貓好幸福」、「放開那隻貓，有種對著我來（羨慕哭）」、「哪裡有貓」、「天阿，我下輩子投胎一定要當貓」、「搶我位置」、「連小喵都這樣黏家純了，何況是人呢」、「羨慕一隻貓是正常的嗎」、「導播加雞腿」，引起熱議。（編輯：楊穎軒）

▲鄭家純新頭貼，福利沒有少。（圖／鄭家純臉書）
▲▼鄭家純身材惹火。（圖／鄭家純臉書）

▲▼鄭家純身材惹火。（圖／鄭家純臉書）

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