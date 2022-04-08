鄭家純睡衣「被愛貓扯下」　2萬人急圍觀：有種對我來

28歲鄭家純（雞排妹）憑清純日系童顏、魔鬼身材及嗆辣作風圈粉，近年除了創立情趣用品品牌、開性知識網路節目，也與親友砸6000萬買下大安區精品豪宅，並分享理財之道，更預告將再開新節目，傳授如何找到高CP值房子的密技。她昨（7日）分享愛貓「腫腫」撒嬌的照片，超過2萬名網友眼睛大吃冰淇淋。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲鄭家純有張清新五官，外型亮麗。（圖／鄭家純臉書）▲鄭家純儘管行事風格備受爭議，仍有一票死忠支持者。（圖／鄭家純IG）鄭家純昨傍晚在臉書寫下：「清明連假不在家，回來後的這幾天，貓貓變超黏人。」附上的照片，米克斯寵物貓腫腫窩在鄭家純的大腿上，主人的深U睡衣被拉得更低，D罩杯胸形及事業線若隱若現，另一張她躺在沙發，把腫腫擁入懷，雙峰弧線也讓照片略為失焦。▲腫腫跟鄭家純討抱。（圖／鄭家純臉書）▲鄭家純形容腫腫「一臉哀怨」。（圖／鄭家純臉書）▲鄭家純緊抱腫腫。（圖／鄭家純臉書）貼文發布不到半天，按讚數已經衝破2萬，許多網紅、粉絲留言簡直像暴動：「貓貓好幸福」、「放開那隻貓，有種對著我來（羨慕哭）」、「哪裡有貓」、「天阿，我下輩子投胎一定要當貓」、「搶我位置」、「連小喵都這樣黏家純了，何況是人呢」、「羨慕一隻貓是正常的嗎」、「導播加雞腿」，引起熱議。（編輯：楊穎軒）▲▼鄭家純身材惹火。（圖／鄭家純臉書）瑪丹娜怎麼了？貼鏡頭嘟嘴啾一下 鐵粉嚇瘋：不要過來白皙長髮妹「浴巾掉到胸口」 網友放大確認過了《社內相親》孝燮世正「原著18禁床照公開」！副CP拍婚紗