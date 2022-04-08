美甲成認屍關鍵！烏女遭俄軍殺害 友人：看到照片心碎了
烏克蘭小鎮布查（Bucha）上個月遭俄軍入侵後，傳出有大量平民慘被俄軍屠殺，其中一段民眾騎單車上街，結果在轉角遇到俄軍，當場被砲擊身亡的影片，再度引發熱議。死者身分被認出是52歲的女子費奇納（Iryna Filkina），關鍵則是她的美甲圖案。
根據《每日郵報》報導，費奇納生前是名懷有夢想和抱負的化妝師，於3月5日遇害；近日有關她與其他無辜民眾遭俄軍殺害的影像，在網路上廣為流傳，其中1張照片顯示，1名女性死者的手指甲，上面塗著紅色和粉紅色指甲油，隱約還能看見愛心的圖案。
照片在網路上被大量轉載，1名住在鄰近城鎮戈斯托梅利（Gostomel）的化妝師莎巴契娃（Anastasiia Subacheva），一眼就認出這位女性死者，就是52歲的費奇納。
莎巴契娃難過的表示，當她看到這張照片時，感覺「心都碎了」，她因為經常前往布查鎮為顧客化妝、教授課程，認識不少當地居民，費奇納就是其中1位，對方還曾在2月份聯繫過她，詢問有關化妝課程的事，夢想成為1名受歡迎的藝術家和美妝網紅。
報導指出，費奇納的女兒在戰爭開始後不久就逃離了布查，母親則堅持留在當地，直到被告知母親的死訊前，她都還告訴自己，母親尚在人間。
費奇納的女兒還透露，慘案發生當天，她曾懇求母親趕快乘坐火車離開當地，但疑似是因車上已沒有空位，費奇納最終決定冒險騎自行車回家，沒想到就此遇上死劫。