雪隧火燒車！駕駛逃出無受傷　車流回堵北上車道暫時封閉

國道5號雪山隧道今（8）早8點32分發生一起火燒車意外，車上駕駛自行逃出沒有受傷，但是收到事故影響車流嚴重回堵，雙向車道一度封閉，而最新於9點15分南下車道已順利恢復通行，北上車道則仍暫時封閉中。最新消息，北上車道已於10點恢復通車。 我是廣告 請繼續往下閱讀 據了解，事故發生在8日早上8點32分雪隧北上車道17公里處，一輛自小客車不明原因起火自燃，8點45分由雪隧自衛消防編組人員將火勢撲滅，起火原因仍待調查。（編輯：倪浩軒）▲國道5號雪山隧道今（8）早8點32分發生一起火燒車意外，車上駕駛自行逃出沒有受傷，但事故導致車流嚴重回堵，北上車道仍暫時封閉中。（圖／翻攝畫面）▲國道5號雪山隧道今（8）早8點32分發生一起火燒車意外，車上駕駛自行逃出沒有受傷，但事故導致車流嚴重回堵，北上車道仍暫時封閉中。（圖／翻攝畫面）▲國道5號雪山隧道今（8）早8點32分發生一起火燒車意外，車上駕駛自行逃出沒有受傷，但事故導致車流嚴重回堵，北上車道仍暫時封閉中。（圖／翻攝畫面）嘉義重大車禍！轎車飛越柵欄墜鐵軌撞火車 駕駛當場死亡屏東基督教醫院護理師確診！今日門診暫停 召回醫護篩檢王喜駁帶疫來台！稱自驗5連陰才買機票：沒資格偷用健保