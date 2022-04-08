台股早盤漲逾110點　航運、化工農糧股強勢飆漲

美國初領失業金人數創逾53年新低，聯準會（Fed）官員持續發表鷹派談話，美股昨（7）日四大指數小漲。台北股市今（8）日開盤後走高，早盤大漲110點，來到17290點。權值股台積電早盤漲4元，來到570元，重要電子股各自表現，其中IC設計類股相對抗跌。而今日盤面焦點為化工農糧股強勢飆漲，航運股表現也不俗。
美股道瓊指數7日上漲87.06點，或0.25%，收34583.57點；那斯達克指數上漲8.48點，或0.06%，收13897.3點；標普500指數上漲19.06點，或0.43%，收4500.21點；費城半導體指數上漲3.48點，或0.11%，收3197.44點。
台北股市今日開盤漲31.77點，加權股價指數以17210.4點開出，隨後一度大漲110點，來到17290點。權值股台積電早盤漲4元，來到570元，聯電與鴻海來到平盤附近。南亞科、國巨、旺宏漲約1%。高價股矽力則跌多，跌逾4%，來到2920元，世芯則跌逾1.4%，來到1045元。
IC設計相對抗跌，聯傑、尼克森、聚積、禾瑞亞、太欣、類比科、茂達漲1到3%。化工農糧類股超夯，如東鹼漲8%以上，台肥與興農漲逾4%、惠光漲約7%。另外，航運股也頗為強勢，長榮漲3.5%、陽明漲1.5%、萬海漲逾3%。華航漲1.5%、長榮航漲2.3%。