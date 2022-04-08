屏東萬丹泥火山噴發與南部外海地震有關？氣象局解釋了
今（8）日上午7時36分在台東縣政府南方、約在台灣南部海域發生芮氏規模5.6地震，地震深度約28.8公里，南部及東南部地區都能感受到搖晃，其中鵝鑾鼻、南灣、滿洲、恆春最大震度來到4級。無獨有偶的是，在屏東萬丹的泥火山，相隔半年之後，在今日清晨6時左右再度噴發，泥漿噴發近1層樓高，讓不少民眾擔心，泥火山噴發與地震是否有關聯？對此中央氣象局地震測報中心主任陳國昌強調，今早南部外海的地震與萬丹泥火山噴發，兩者發生原因不同，位置距離也遠，並無直接關係，該區域後續餘震也不會太多，沒有引發大地震的疑慮。
陳國昌表示，今早南部海域的地震發生在屏東海脊上，該處地質大多為堆積岩體，是因板塊隱沒擠壓所形成，過去這附近地震大多久久才會發生一次，雖然近2年稍微頻繁一些，但都是個別發生的地震，後續餘震也不多。至於南台灣的泥火山噴發，主要原因是天然氣從縫隙中噴出，但噴發原因與地下水流動有關，屬於比較淺層的地質活動，加上兩者距離甚遠，應該沒有任何關聯性。
陳國昌強調，南部外海有多條通訊海纜佈設通過，地震對台灣本身影響不大，但海底山崩或土石流容易壓壞海纜，造成通訊上影響較大，所幸目前並無特殊狀況發生。