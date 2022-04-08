運氣不順、小人多？「陽台風水」是關鍵 想改運先做這事
出門最怕掉東西，尤其是隨身的手機、錢包、鑰匙最常不告而別，弄丟其中一樣都是非常麻煩的事情。有「新創科技圈國師」之稱的簡少年，也是專業命理看相風水師，他提到出門老是掉東西，和「陽台髒亂」大有關係。陽台，在風水上來說，是一個人家裡的「明堂」，而明堂代表前途，是整個家庭裡進氣最重要的地方。
在「風水」中，風顯得非常重要，家裡的「明堂」就是一個極為重要的地方，如果家裡明堂、也就是陽台堆滿雜物，進氣就會變得很不順。進氣不順的情況下，會讓腦子渾渾噩噩，出門就容易掉東西。除了不能堆雜物，陽台最好整理乾淨，連植物都不要太過於雜亂、愈少愈好，包括飼養寵物的糞便也要清理乾淨，陽台一定要保持通風開闊、避免悶著，不然會造成出門的運勢不順。
簡少年也提醒，很多人會把陽台雜物清掉，改堆在客廳角落。其實明堂分為「外明堂」跟「內明堂」，外明堂是外面的陽台，內明堂則是客廳靠近陽台邊，如果內明堂太亂，則容易跟家裡面的人起糾紛。除了陽台之外，另一重點是家門口，門口內外都要收拾乾淨，不然也會造成進出氣不順。
若是最近經常掉東西，或是覺得運氣很不順、怪事特別多、小人也很多，第一件事就是回到家把陽台收拾乾淨，就能時來運轉、氣流通順。至於陽台是指前陽台還是後陽台？簡少年表示，一般來說明堂都是指「前陽台」，也就是家裡客廳最大的陽台，後陽台往往跟身體健康比較有關，如果後陽台髒亂或堆積很多雜物，會間接造成身體上一些隱疾。
簡少年表示，把前陽台的雜物移到客廳角落或後陽台，都不是正確的作法，反而會引起其他方面的負影響，整體來說，應該要盡量斷捨離，家裡愈乾淨愈好，東西太多就會造成氣流不順、磁場混亂，對身體健康和事業都會有影響。