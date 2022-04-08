張蘭突出招！公開孫子「無碼正臉」　大陸網友不挺了

大S（徐熙媛）再嫁舊愛韓星具俊曄，原是喜事一樁，沒想到，後來變成S、汪前親家撕破臉，日前張蘭接棒兒子汪小菲，譏諷「小台獨」小S說溜嘴，暗指愛子和大S離婚原因就是具俊曄。多次在直播談家務事的她，昨（7日）突然在鏡頭前秀出孫子的正面影片，甚至還有大S的聲音出現，引起議論。
張蘭7日迎接64歲生日，儘管家務事鬧得滿城風雨，她仍照常開直播賣貨，沒想到，看到網友提及「妳孫子呢？」她整張臉瞬間垮下，要網友不要叫「孫子」，「您就說小箖箖...要不給人感覺有點（疏離感）...」接著一陣大笑，此時張蘭低頭滑手機，下一秒，突然把手機螢幕推到鏡頭前，「小箖箖在這呢！」播放孫子汪希箖為她慶生的影片。
影片中，汪希箖的臉直接露出，沒有打馬賽克，用奶音對張蘭說：「生日快樂，我愛妳喔！」一旁還可聽到疑似大S的聲音，詢問汪希箖「這什麼呀？給奶奶比這什麼呀？」汪希箖則童言童語地說「愛心」，十分可愛，張蘭也終於不再臉僵，露出幸福的笑容。
網友對於剛剛發生的事有些錯愕，認為大S和汪小菲極盡所能保護兒女隱私，張蘭卻在直播中公開孫子正臉，批評：「沒有經過大S同意，她會生氣吧」、「大S本來保護得這麼好，都沒有讓兒子近況曝光耶」、「連親孫子都要消費」、「又是一場假炫孫子，真直播」。
此外，大S再婚、前姻親之間日前發生不快，她依舊會心繫前婆婆張蘭生日，體會長輩思念孫子的心情，特地要兒子錄一段祝賀影片為奶奶慶生，這點也引發網友討論及關注，有人為張蘭緩頰：「她壓力也大，大家總提孫子孫女，她只是想證明他們關係很好。」（編輯：楊穎軒）