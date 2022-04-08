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張蘭突出招！公開孫子「無碼正臉」　大陸網友不挺了

▲張蘭直播又有驚人之舉。（圖／翻攝微博）
▲張蘭直播又有驚人之舉。（圖／翻攝微博）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-08 11:16:562022-04-08 11:35:02

大S（徐熙媛）再嫁舊愛韓星具俊曄，原是喜事一樁，沒想到，後來變成S、汪前親家撕破臉，日前張蘭接棒兒子汪小菲，譏諷「小台獨」小S說溜嘴，暗指愛子和大S離婚原因就是具俊曄。多次在直播談家務事的她，昨（7日）突然在鏡頭前秀出孫子的正面影片，甚至還有大S的聲音出現，引起議論。

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▲大S（左圖）和具俊曄完成結婚登記前，張蘭上傳抖音秀前媳婦照片。（圖／sophiachen428 IG、張蘭抖音）
▲張蘭日前在抖音秀前媳婦大S全家福。（圖／sophiachen428 IG、張蘭抖音）
張蘭7日迎接64歲生日，儘管家務事鬧得滿城風雨，她仍照常開直播賣貨，沒想到，看到網友提及「妳孫子呢？」她整張臉瞬間垮下，要網友不要叫「孫子」，「您就說小箖箖...要不給人感覺有點（疏離感）...」接著一陣大笑，此時張蘭低頭滑手機，下一秒，突然把手機螢幕推到鏡頭前，「小箖箖在這呢！」播放孫子汪希箖為她慶生的影片。

▲網友提到孫子，張蘭突然變臉。（圖／咬口鴨鴨微博）
▲▼網友提到孫子，張蘭忽然變臉。（圖／咬口鴨鴨微博）
▲▼網友提到孫子，張蘭突然變臉。（圖／咬口鴨鴨微博）
▲張蘭突然晾出孫子正面，讓網友嚇了一跳。（圖／咬口鴨鴨微博）
▲張蘭突然晾出孫子正面，網友都嚇了一跳。（圖／咬口鴨鴨微博）
影片中，汪希箖的臉直接露出，沒有打馬賽克，用奶音對張蘭說：「生日快樂，我愛妳喔！」一旁還可聽到疑似大S的聲音，詢問汪希箖「這什麼呀？給奶奶比這什麼呀？」汪希箖則童言童語地說「愛心」，十分可愛，張蘭也終於不再臉僵，露出幸福的笑容。

▲▼張蘭突然晾出孫子正面，讓網友嚇了一跳。（圖／咬口鴨鴨微博）
▲汪希箖對張蘭比愛心，祝奶奶生日快樂。（圖／咬口鴨鴨微博）
網友對於剛剛發生的事有些錯愕，認為大S和汪小菲極盡所能保護兒女隱私，張蘭卻在直播中公開孫子正臉，批評：「沒有經過大S同意，她會生氣吧」、「大S本來保護得這麼好，都沒有讓兒子近況曝光耶」、「連親孫子都要消費」、「又是一場假炫孫子，真直播」。

此外，大S再婚、前姻親之間日前發生不快，她依舊會心繫前婆婆張蘭生日，體會長輩思念孫子的心情，特地要兒子錄一段祝賀影片為奶奶慶生，這點也引發網友討論及關注，有人為張蘭緩頰：「她壓力也大，大家總提孫子孫女，她只是想證明他們關係很好。」（編輯：楊穎軒）

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