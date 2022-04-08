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直播／防疫目標為減災！蔡英文視察指揮中心　陳時中說明

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／NOWnews）
▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況。（圖／NOWnews）

編輯中心/綜合報導

2022-04-08 14:00:00

近日本土確診病例數字連連攀升，總統蔡英文定調現階段防疫應持續以「減災」為目標，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨（7）日也表態，清零已經是不可能，現在要設法讓醫療能量與社會乘載度能承受的前提下，讓疫情緩升，不讓確診病例指數型爆發。

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陳時中昨日在防疫記者會說明，未來兩個月是對抗疫情的關鍵期，清零是不可能，但期待控制住不要指數型爆發，減輕社會的壓力。而蔡英文日前也表示，現階段所設定的目標，就是「重症求清零、有效管控輕症」，「新台灣模式」就是透過積極防疫、穩健開放，兼顧國家經濟發展與國民正常生活，防疫策略持續以「減災」為目標。蔡英文並將在記者會後視察指揮中心。

最新疫情概況，將於14:00指揮中心記者會，由指揮官陳時中說明，《NOWnews今日新聞》將全程直播，帶您掌握最新消息。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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