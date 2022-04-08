媽祖廟周邊房市旺！慈祐宮單價最高　成交冠軍是「這間」

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台灣第一座官建媽祖廟「台南大天后宮」，正殿中可見到雍容莊嚴的金面媽祖像，加上後殿供奉靈驗月老，信眾絡繹不絕，周邊房市更是熱絡，以534件的成交量排名第一，住宅均價為21.1萬元。永慶不動產台南大同加盟店店長林宏隆說明，媽祖廟所屬的中西區，過去曾是台灣行政中心，鄰近知名古蹟如赤崁樓，還有鴨母寮市場、永樂市場、神農街、林百貨等景點，生活機能便利、發展成熟，房市詢問度一直都相當高。由於屬於機能好、氣氛悠閒的舊城區，頗受換屋、退休族群歡迎。
林宏隆透露，當地中古屋一有釋出且價格合理，往往都頗為搶手，其中數量最多的中古透天厝，屋齡偏高、約在40~50年，總價800~1200萬元左右，通常客戶買下之後都會花一筆錢重新整修，除了自住買盤穩外，也有開小吃店、文創商店、民宿等置產需求，促使交易量多。「中西區集美食、古城、歷史文化等多項元素，估計後續發展潛力蓬勃，如規劃已久的台南鐵路地下化，讓中西區、東區及北區的交通和經濟獲得挹注，加上未來捷運完工四通八達，利於吸引更多人口進駐，房市交易長線持續看好。」
交易量排名二、三名的是新北市板橋區「板橋慈惠宮」和台北市松山區「松山慈祐宮」，住宅均價分別為47.8萬、69.8萬。有巢氏房屋板橋巨蛋加盟店店東黃光偉指出，慈惠宮是板橋歷史最悠久的信仰中心，不只安定民心、庇佑當地居民，最為人熟知的是鴻海集團創辦人郭台銘曾住在這裡9年，因而聲名遠播，吸引大批善男信女到訪。甚至附近的南門街，有不少老字號糕餅名店和婚禮用品店聚集，延伸成「喜餅街」和「嫁妝街」成為一大特色。
過去因為板橋舊火車站在附近，商業發展多集中於慈惠宮所屬的前站商圈，串聯林家花園、接雲寺等歷史古蹟，日常採買可至黃石市場、湳興公有市場、湳雅夜市、量販店等，交通部分仰賴捷運府中站、板橋站；在購屋選擇上，屋齡40至50年的公寓占多數，單價約在30到40萬元區間，若是新成屋部分，則是站上6字頭。黃光偉進一步說明，由於慈惠宮周邊的房價相較江翠商圈、新埔商圈親民，加上舊市區生活機能成熟，吸引購屋族目光。
同樣香火鼎盛的「松山慈祐宮」，外觀氣派莊嚴，是松山區發源地。有巢氏房屋民生敦北加盟店店東張宜羚解釋，慈祐宮緊鄰饒河夜市、Citylink商場、五分埔、蔦屋書店等，食衣住行育樂樣樣不缺。加上捷運松山站與台鐵共構，又近松山新店線的南京三民站、板南線的後山埤站，一旁有建國高架橋連接中山高、麥帥橋連接環東和堤頂大道，往返內湖、汐止、基隆等相當方便。區域內電梯大樓、公寓、店面、住辦都有。目前屋齡較新的電梯大樓，單價約落在85~90萬元，也有訴求低總價的1~2房小資宅，受到年輕族群和新婚夫妻的喜愛。中古屋部分，屋齡10~20年的電梯中古屋單價約70~75萬元，而屋齡40~50年的舊公寓單價則落在50~70萬左右。張宜羚補充，依房屋新舊、樓層、特性、建商等條件不同，成交單價會有些許調整，但整體而言，此區是值得入手的好所在。
張宜羚表示，在捷運環狀線東環段以及大巨蛋的議題下，加上「松山慈祐宮」就是觀光客聚集地，區域機能成熟，帶動人流和金流，房價支撐強，自住、收租兩相宜。
而排行榜中知名度最高的「大甲鎮瀾宮」、「北港朝天宮」、「西螺福興宮」、「旗津天后宮」、「旗山天后宮」周邊，尚有機會覓得1字頭房價。以「大甲鎮瀾宮」來說，終年香火鼎盛、外來香客眾多，蔣公路、順天路一帶聚集許多小吃攤、糕餅業者。有巢氏房屋大甲中山鎮瀾加盟店店東王圳雄表示，因鎮瀾宮周邊較無觀光景點，觀光客停留時間不長、店面效益有限，外來人口較不會選擇來此置產；反而是大甲居民自住忠誠度高，鄰近菜市場、全聯、區公所、學校等機能無虞，主力買盤以屋齡30年以上、單坪17萬至19萬元的中古大樓居多。
今年大甲媽遶境會駐駕至雲林縣的「北港朝天宮」和「西螺福興宮」，兩者都超過300年歷史，永慶不動產虎尾科大加盟店店東潘心紜分析，北港朝天宮是世界三大媽祖廟之一、屬於國定古蹟，主要商圈繞著中山路發展，有著各式美食小吃、糕餅特產等，商業活動繁榮。而西螺福興宮保存許多重要的法定資產，歷史文化價值高，也是全台唯一在秋季舉辦媽祖遶境活動，串聯西螺大橋、延平老街等景點，觀光客及香客也是絡繹不絕。潘心紜也說，兩間廟宇周邊幾乎是多代傳承的透天店面，鮮少出售，以做生意為主，目前屋齡40至50年的總價行情約在2000萬元以上，一般民眾則會靠市區買房自住，尤其五年內透天、總價1200萬至1500萬最受青睞。