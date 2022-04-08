菲律賓移工來台8年　表現優異榮獲全國模範移工

台南市菲律賓籍移工艾羅（EVANGELISTA ARIEL SANCHEZ）榮獲勞動部全國模範移工之一，為公開表揚優秀移工對臺灣社會之貢獻，促進勞雇雙方互相尊重，臺南勞工局於昨（7）日特別表揚艾羅，後續將由勞動部公開表揚以表彰其努力及辛勞。





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