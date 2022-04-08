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NBA／老闆喬丹欣賞威少　美媒：黃蜂有興趣交易

▲黃蜂老闆喬丹欣賞「威少」Russell Westbrook有機會交易。（圖／美聯社／達志影像）
▲黃蜂老闆喬丹欣賞「威少」Russell Westbrook有機會交易。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-04-08 11:09:022022-04-08 11:09:22

洛杉磯湖人本季找來明星後衛「威少」Russell Westbrook組成豪華三巨頭，但6日輸給太陽無緣季後附加賽後，確定以失敗收場，Westbrook的去留成為一大課題，而現在有機會解套，美國媒體透露，黃蜂老闆Michael Jordan對他有興趣。

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根據《紐約時報》知名記者史坦Marc Stein指出，聯盟內部人士越來越多地提到，黃蜂可能有興趣交易Westbrook，因為黃蜂老闆Michael Jordan一直以來都很欣賞他，有可能將「星海哥」Gordon Hayward或是主控Terry Rozier擺上交易桌。

Westbrook明年薪資高達4700萬美元、相當於13.5億新台幣，且他自己還握有球員選擇權，難以交易，不過湖人還有其他辦法，用延伸條款將Westbrook裁掉，將他的薪水平均分攤到未來3季，湖人也能擺脫奢侈稅重擔，更容易留下成為自由球員的Malik Monk。

Westbrook本季為湖人出賽78場，僅因下背部緊繃休息1場，場均貢獻18.5分、7.4籃板和7.1助攻，但與團隊化學效應不佳，剩下最後3場例行賽，湖人只拿到31勝，吞下48負，本季最好成績只能求保住西區第11。
 

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