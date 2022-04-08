看台經濟　星展銀：不致陷停滯性通膨、疫情衝擊有限

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星展認為，俄烏衝突對台灣通膨的影響將大於對經濟成長的影響。俄羅斯與烏克蘭均不是台灣的主要出口目的地，前者僅占台灣總出口的0.3%，後者占0.04%。烏克蘭在半導體級氖氣的供應方面表現突出，其供應中斷可能會加劇全球市場現有的晶片短缺問題，但由於台灣在全球晶片代工中的主導地位及與上游供應商的強大談判能力，對其半導體供應鏈的短期影響將相對有限。
至於俄羅斯是全球石油、天然氣的重要供應商，自3月初以來，對石油供應減少的擔憂已將布蘭特原油價格推高至每桶100美元以上。鑑於台灣的能源供應高度依賴化石燃料進口，國際油價的上漲將直接透過進口推升通膨。但馬鐵英表示，油價上漲應不至於使台灣經濟陷入停滯性通膨。從貿易條件損失的角度測算，國際油價每上漲10美元，台灣國民收入將損失大約0.4個百分點。國際油價每上漲10%，CPI通膨將上升大約0.2個百分點。
她分析，油價對經濟成長和通膨的實際影響可能將比上述估計更為溫和。台灣的財政狀況穩健，有空間透過補貼的方式吸收油價上漲所造成的私人部門收入損失。同時，家庭儲蓄强勁，有助於減輕油價上漲對消費者可自由支配支出造成的不利影響。此外，台灣的能源密集度在過去10年穩步下降，這也意味著台灣有比過去更好的承受能力面對每桶100 美元的油價。
對於央行升息1碼這部分，星展銀預期預期接下來每季還會升半碼，一路持續到明年。不過，馬鐵英認為，貨幣政策收緊不一定會立即帶來資產價格的大幅調整，或造成家庭部門的大幅去槓桿，有3大原因，包括央行貨幣政策、信貸政策收緊的步調可能會保持漸進式，再來銀行體系資金充裕，貸存比處於歷史低點，實際貸款利率的上升速度應該不會過快。
此外，台灣家庭債務雖然攀升至歷史新高，但家庭資產狀況也有所增强，且家庭持有的金融資產較大部分是貨幣和存款等流動性資產。換言之，儘管家庭部門以現金流償還債務的能力減弱，但仍有大量儲蓄可承受償債負擔的增加。
星展也認為Omicron疫情對台灣經濟的衝擊有限。馬鐵英指出，台灣接種加強劑疫苗人口比例目前已達50%，與1月份Omicron開始向亞洲傳播時，新加坡和南韓的接種水準相似。從新加坡和南韓的經驗觀察，感染病例雖然會急劇增加，但不至於對醫療系統造成嚴重壓力。
星展預期因應疫情，政府限制措施可能重新收緊，但不至於出現封鎖，消費支出可能下降1至2個月，關鍵行業的貿易和供應鏈基本不會受到影響，而且以目前接種速度推算，台灣的疫苗加強劑覆蓋率有望在5月底達到70%，除非出現新的傳染性變種等意外衝擊，應有條件在今年夏天進一步重新開放。在此前提下，更加全面的疫苗保護有助於減輕開放風險，促使台灣經濟成長路徑保持平穩。