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台印舞蹈交流！詮釋移工內心情感

▲台灣和印尼舞者合作及合照。（圖／國家兩廳院實提供）
▲台灣和印尼舞者合作及合照。（圖／國家兩廳院實提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-04-08 11:27:19

飄洋過海來台灣的移工們，內心的思鄉跟掙扎演變成舞蹈，在台灣國家兩廳院實驗劇場上演。印尼編舞家艾可．蘇布利陽托（Eko Supriyanto）與台灣太魯閣族編舞家瓦旦．督喜，在疫情下跨國共製，交換彼此舞團舞者，從克服視訊隔閡，到來台隔離後實體赴花蓮排練，總共醞釀三年，創作出全新《AriAri》、《Ita》雙舞作，將於4月8日至10日登場。 

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在爪哇語中，「AriAri」是胎盤的意思，而爪哇文化更將胎盤視為胎兒與母親之間最親密的聯繫，象徵一輩子的連結。這次，艾可．蘇布利陽托與台灣TAI身體劇場的兩位舞者合作，以爪哇神話「AriAri」作為創作脈絡，帶出陪伴者相聚的隱喻，並藉由台灣舞者的眼光，找尋「雙胞胎」之間獨有的經驗與感知，探索關係中最綿密的羈絆與關照。 

而《Ita》是太魯閣族語中，代表「我們」的意思，意指包含所有的人。編舞家瓦旦將與印尼及台灣舞者合作，以印尼「噹嘟樂」（Dangdut）為創作靈感，將移工們在不穩定的處境下，藉由音樂尋求身體安定感的共振狀態，置放於舞者之間。從各自身體文化與生命經驗出發，透過音樂的催化與療癒過程，探索舞者間所產生的情感連結，進而創造出屬於「我們」的身體情境。 兩部舞蹈作品即將在週末上演，備受各界期待。

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