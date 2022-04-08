藍歡迎裴洛西訪台、又說無實質幫助 綠批朱立倫假親美
美國眾議院議長裴洛西原預定10日訪台，現因其確診COVID-19，行程確定延後。不過裴洛西訪台的消息一出，國民黨在推特上用英文表示歡迎，但國民黨國際部主任黃介正在接受親中媒體訪問時，卻又說裴洛西訪台對台灣安全無實質幫助，引發討論。綠營幕僚對此表示，這種言論恐怕會讓美方對國民黨與自詡親美的國民黨主席朱立倫信任大打折扣。
相關人士證實，裴洛西原預定10日訪台，現因其確診COVID-19，雖無症狀，但行程仍確定延後。然而日前裴洛西訪台的消息一出，國民黨在推特上用英文表示歡迎，但該黨國際部主任黃介正在接受親中媒體訪問時，卻又說裴洛西訪台對台灣安全無實質幫助，相關發言引發討論。
對此，綠營涉外幕僚向《NOWnews今日新聞》記者表示，國民黨如此行為，讓人不禁疑惑到底是不是人格分裂？國民黨一邊說歡迎，卻又一邊説對台無實質幫助，這是兩面手法，這也會讓人懷疑，朱立倫過往自詡黨內親美派到底是真是假，難道外交議題也只是嘴巴說說而已？
該幕僚也說，日前國民黨才宣布黃介正將出任國民黨駐美代表，黃介正也說對美工作「全方位展開」，現在卻對美國重要的政要訪台，說出無實質幫助的話，這種言論恐怕會讓美方對國民黨與朱立倫信任都大打折扣。