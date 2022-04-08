2022新北多元文化節開跑！與新住民「混在一起」

新北市多元文化節開跑，以「當我們混在一起MIX Together」為主題，規劃具有異國風情的音樂市集美食，自即日起至4月30日辦理一系列活動，主活動「我就混這條街，世界音樂派對」也在空軍三重一村熱鬧登場。市長侯友宜於活動開跑當天前往現場，用緬甸語你好的諧音「鳴個喇叭」，與臺下民眾用喇叭鳴聲互動，並參觀現場豐富又好玩的多元市集，體驗各國特色民俗樂器。





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新北市長侯友宜表示，新北市有最多的人口，也是移入人口最多的城市，隨著來自世界各地、不同城市及文化面貌的新住民不斷湧入，使新北市人口數、移民數成為全國第一，大家從故鄉到異鄉，把異鄉當家鄉，也組成新北市多元混合、豐富精采的文化面貌，這次藉著2022多元文化節讓「我們混在一起」，看見自己也看見他人，混搭出新的可能，也融出精彩的新北市文化。





文化局長龔雅雯表示，2022新北市多元文化節以「當我們混在一起MIX Together」為主題，貫穿日常食衣住行育樂六大特色，用混食、混穿、混居、混搭、混學、混音等，規劃具有異國風情的美食、市集、街屋體驗、舞臺行動車、多元行動書車及世界音樂派對等活動，邀請民眾感受文化混融的趣味，透過參與不同「文化混合」的體驗，尊重每個全新或外來的文化主張，落實多元平權。





此外，還有許多系列活動，包含空軍三重一村的印度文物推廣活動，以及6場街頭混搭體驗小旅行、十三行博物館的「南島食代－古代南島飲食文化特展」、淡水古蹟博物館的「港動淡水」文化行旅、圖書館的東南亞閱讀行動書車主題書展及各分館相關活動等等，歡迎民眾一同認識各國文化，更多資訊請至新北市文化局網站查詢。



